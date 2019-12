Alternatieve merkaccu's

Voor speciale momenten, zoals een bruiloft of diploma-uitreiking, is het handig om een extra accu voor je camera bij je te hebben. Als de accu in de camera onverhoopt leeg raakt, heb je tenminste een reserve-accu achter de hand.

Begin 2013 testten wij 4 alternatieve accu's (Cellonic, Hama, Hähnel en Jupio) voor 4 veelverkochte camera's:

Canon EOS 650D spiegelreflexcamera

Sony NEX-5RK compacte systeemcamera

Nikon Coolpix S3300 compactcamera

Panasonic Lumix DMC-TZ30 travelzoomcamera

Acculading

In het algemeen valt op dat de alternatieve camera-accu's net wat minder lang meegaan. Gemiddeld maakten we 8% meer foto's met de originele accu's dan met de alternatieven. Deze capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in mAh en er geldt: hoe hoger het getal, hoe langer je ermee kunt fotograferen. De echte capaciteit van alle accu's is echter vaak net iets lager dan wat aangegeven staat, maar voor sommige alternatieve merken is dit verschil best groot: bij Jupio en Cellonic gaat het om meer dan 10%. Voor Hama en Hähnel is de capaciteit slechts 3% lager.

Overigens zouden Sony en Panasonic wel eens wat veranderen in de elektronica in de camera, waardoor alternatieve accu's niet meer werken en aangepast moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest met de Sony NEX-6.

Veiligheid

Voor wie bang is om schade aan zijn of haar camera te veroorzaken met een alternatieve merkaccu: in de test vinden we hiertoe geen aanleiding. Mocht zoiets toch gebeuren, dan moet u terug gaan naar de verkoper van de alternatieve accu.

Bekijk de testresultaten. Klik op de tabel voor een grotere versie.

In de tabel:

Capaciteit: de gemeten capaciteit t.o.v. het origineel; de afwijking van de opgegeven capaciteit en het aantal foto's ten opzichte het origineel;

Capaciteitsverlies: capaciteitsverlies en afname aantal foto's na 50 keer laden en capaciteitsverlies na 100 keer laden;

Zelfontlading: ladingverlies van een volle accu na 28 dagen bewaren bij 30 °C, en na 1 dag bij 60 °C;

Aantal foto's: bij elke foto volledig in- en uitzoomen en elke tweede foto flitsen. Bij de spiegelreflex is de zoeker gebruikt, niet het scherm;

Het merk Cellonic is alleen verkrijgbaar bij subtel.nl.

De geteste accu's zijn ook te gebruiken in:

Canon: EOS 550D, 600D, 700D;

Sony: alle NEX-modellen en de alpha A33, A35, A37 en A55;

Panasonic: TZ25, TZ30, TZ31m 3D1, ZX1, ZX3, TZ20, TZ22, TZ6, TZ35, TZ7, TZ8, TZ10 en TZ18;

Nikon: S3300, S2600, S4300, S4150, S2500, S2550, S100, S3100, S3200, S2700, S2750, S3500, S4100, S4200, S5200, S6400 en S6500.

Naamloze accu's

Minder veilig zijn accu's waarop geen enkele naam van een fabrikant of aanbieder te vinden is, blijkt uit onderzoek van Stiftung Warentest in 2010. Uit een test met vier naamloze accu's bleek dat een van de naamloze accu's ver achterbleef in de beloofde capaciteit en dat een ander de kortsluitingstest niet overleefde.

Illegale kopieën

Behalve alternatieve accu's en naamloze accu's, zijn er soms illegale kopieën in omloop. Op de accu's staat de naam van een bekend merk, zoals Nikon of Canon, maar is niet van deze fabrikanten afkomstig. Je kan er op rekenen dat je te veel betaalt voor zo'n accu: de kwaliteit is minder en je hebt geen garantie. Je kan illegale kopieën mogelijk herkennen aan de ongewoon lage prijzen, de slechtere kwaliteit verpakking: onscherpe letters, spelfouten, scherpere hoeken en het afwijken of ontbreken van bepaalde holografische zegels. Bekijk de verschillen tussen echte en nagemaakte oplaadbare batterijen van Nikon en Canon.

