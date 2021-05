Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gardena Sileno minimo 500 m² is een robotmaaier voor gazons tot 500 m². Deze maaier heeft een 18 volt Li-ion accu met een capaciteit van 2 Ah. Deze maaier is gelijk aan de Sileno minimo 250 m², maar is geschikt voor gazons tot 500 m².