risico-opslag-hypotheek

Je hypotheekrente bestaat uit een basisrente en risico-opslag. Heb je flink afgelost of is je huis meer waard, dan kan de risico-opslag wellicht vervallen of omlaag. De besparing kan oplopen tot duizenden euro's.

Wat is risico-opslag?

De rente die je over je hypotheek betaalt bestaat uit een basisrente en een risico-opslag. Je krijgt met deze opslag te maken als de hypotheek die je afsluit relatief hoog is ten opzichte van je woningwaarde (bijvoorbeeld 100%). Heb je sindsdien (fors) afgelost en/of is je huis meer waard geworden, dan kan de risico-opslag wellicht vervallen of omlaag. Ook als de rente nog een tijd vaststaat. Je betaalt dan direct minder hypotheekrente.

Heb ik ook een risico-opslag?

Waarschijnlijk wel. Bij het afsluiten van een hypotheek beoordeelt de bank het risico dat je de hypotheekschuld niet (helemaal) kunt terugbetalen. Voor dat risico rekent de bank tot wel 0,5% extra rente bovenop de basisrente. De basisrente is de rente die je betaalt tot een hypotheekhoogte van ongeveer 50% van de woningwaarde. Heb je meer geleend, dan betaal je dus een risico-opslag, ook wel renteopslag genoemd.

Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan heb je (bijna) nooit te maken met een risico-opslag.

Hoeveel scheelt het?

Een hogere of lagere risicoklasse scheelt soms wel 0,5% aan hypotheekrente. Bij een aflossingsvrije hypotheek van bijvoorbeeld €300.000, waarbij de rente nog 14 jaar vaststaat, scheelt dat zomaar €21.000. Bij een annuïteitenhypotheek is het voordeel kleiner.

Kan mijn risico-opslag omlaag?

Vaak wel. Banken gebruiken allemaal een eigen indeling in risicoklassen. Een ING hypotheek bijvoorbeeld heeft 11 risicoklassen en een Rabobank hypotheek heeft er maar 3. De risico-opslag kan omlaag, zodra je in een lagere risicoklasse valt. Op de renteherzieningsdatum (de datum waarop je kiest voor een nieuwe rentevaste periode) kijkt de bank bij het bepalen van de nieuwe rente zelf of de hypotheek in een lagere risicoklasse valt en past de rente daarop aan.

Moet ik zelf actie ondernemen?

Of de risico-opslag tussentijds (dus tijdens de rentevaste periode) omlaag kan, hangt af van de bank en van je eigen situatie. Nog altijd staat niet iedere bank het toe om tussentijds de risico-opslag te verlagen. Dit is een doorn in het oog van de Consumentenbond en wij voeren hiertegen al jaren actie. Gelukkig zijn er ook steeds meer banken die de risico-opslag maandelijks automatisch aanpassen als er voldoende is afgelost. In dat geval hoef je zelf niets te doen.

Ook een gestegen woningwaarde kan betekenen dat je in een lagere risicoklasse valt. Wel moet je bijna altijd zelf aantonen dat de woningwaarde is gestegen om de risico-opslag omlaag te krijgen. Soms volstaat hiervoor een WOZ-beschikking. Andere banken eisen een taxatierapport.

Verlaag je risico-opslag! Wil je weten of je te veel hypotheekrente betaalt doordat je in een lagere risicoklasse valt dan je bank hanteert én of je daar iets aan kunt doen? Volg ons stappenplan. Naar het stappenplan

Risico-opslag of renteopslag

Is het nu risico-opslag of renteopslag? En wat is het verschil? Het antwoord: het is hetzelfde. Wij spreken bij voorkeur over risico-opslag, omdat het gaat om een rente-opslag die is gekoppeld aan een bepaald risico (die hoort bij de risicoklasse waarin de bank jouw hypotheek indeelt). Banken spraken vroeger zelf ook van een risico-opslag, maar stapten over op het vriendelijker klinkende rente-opslag.

