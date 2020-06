Stappenplan: check de risico-opslag op je hypotheek

Wil je weten of je te veel hypotheekrente betaalt én of je daar iets aan kunt doen? Volg ons stappenplan.

1. Hoogte hypotheek in verhouding tot de woningwaarde

Het gaat om de verhouding op het moment van afsluiten. Was de hoogte van de hypotheek toen €306.000 bij een woningwaarde van €300.000. Dan is de verhouding tussen de schuld en woningwaarde dus €306.000/€300.000 = 102%.

2. Bedenk of er iets is veranderd

Heb je een annuïteitenhypotheek, dan los je verplicht af en is de schuld nu lager. Heb je misschien ook extra afgelost? Is de woning inmiddels flink in waarde gestegen? Bereken dan de actuele schuld-woningwaardeverhouding.

Stel dat je van je oorspronkelijke hypotheek van €306.000 inmiddels €25.000 hebt afgelost (schuld is dus nu €281.000) en je woning is inmiddels €317.000 waard. De nieuwe verhouding tussen je schuld en de woningwaarde is €281.000/€317.000 = 89%.

3. Bekijk de rentetarieven

Op de website van je hypotheekverstrekker staat bij welk percentage de hypotheek in een lagere risicoklasse valt. De Rabobank bijvoorbeeld legt deze grens bij 90%. In de situatie hierboven kom je in aanmerking voor een lagere hypotheekrente.

4. Check of jouw bank de rente aanpast

Banken gaan hier verschillend mee om. De één staat het wel toe om al tijdens de rentevaste periode de risico-opslag te verlagen. De ander werkt daar niet aan mee. Soms is er een taxatierapport nodig. Er zijn overigens ook banken die zelf eens per maand checken of de opslag omlaag kan.

Lees ook: Risico-opslag omlaag: WOZ of taxatie?

5. Los extra af

Zit je nét aan de verkeerde kant van de risicoklasse, dus bijvoorbeeld op 91% in plaats van 89%? Dan loont het misschien om extra af te lossen op je hypotheek, zodat je alsnog onder deze grens valt.

6. Check de WOZ-waarde

Is de WOZ-waarde van je woning gestegen? Check in dat geval of de bank jouw WOZ-waarde accepteert. Is dat niet het geval of is de WOZ-waarde niet hoog genoeg, dan gaat de bank uit van de oorspronkelijke woningwaarde. Een nieuw taxatierapport kan ook helpen. Dat kost een paar honderd euro, maar als je daarmee een risicoklasse naar beneden gaat, heb je die kosten er snel uit.

7. Neem contact op met je hypotheekverstrekker

Dat kan rechtstreeks of via je tussenpersoon. Een tussenpersoon rekent mogelijk advieskosten. De bank zelf rekent geen kosten voor het aanpassen van de risico-opslag.

Wat is risico-opslag eigenlijk? Je hypotheekrente bestaat uit een basisrente en een risico-opslag. Je krijgt met deze opslag te maken als de hypotheek die je afsluit relatief hoog is ten opzichte van je woningwaarde. Dit is risico-opslag

