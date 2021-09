Van analoge naar digitale televisie

De meeste Nederlanders kijken al digitale televisie. De beeldkwaliteit is beter, je kunt een abonnement nemen op extra zenderpakketten en bij alle televisieaanbieders kun je films huren of tv-programma's terugkijken. Wel heb je hiervoor meestal extra apparatuur nodig en kun je analoge apparaten, zoals de dvd-recorder, niet meer zo gemakkelijk gebruiken. Hoe kijk je fijn digitale tv?

Digitale apparatuur nodig

Het grote verschil tussen digitale televisie en analoge televisie is de 'taal' waarin het televisiesignaal verstuurd wordt: met digitaal gaat het om enen en nullen. Om digitaal te kijken moet je apparatuur in huis hebben die in staat is om deze taal van enen en nullen te begrijpen.

Decoder

Een decoder, of tv-ontvanger, is zo'n apparaat. Het is in staat om de enen en nullen om te zetten naar beeld en geluid en dit op de aangesloten televisie te tonen. Er zijn ook decoders die een harde schijf hebben ingebouwd, zogenaamde personal video recorders (PVR's). Het is de digitale variant van de dvd-harddiskrecorder.

Met een dvd-harddiskrecorder is het alleen mogelijk om analoge televisie op te nemen. Met een PVR is het mogelijk om programma's op te nemen en kun je ook live tv pauzeren of live tv terug spoelen. Het is niet mogelijk een programma op te nemen op een dvd.

TV met digitale tuner

Met moderne televisies kun je vaak ook al het digitale signaal ontvangen, omdat er een digitale tuner is ingebouwd naast de vertrouwde analoge tuner. Bij de meeste providers heb je nog wel een speciale insteekkaart nodig (Conditional Access Module of CAM) waar je de smartcard van je abonnement in schuift.

Een smartcard wordt gebruikt om de versleuteling van het digitale signaal te halen, zodat je de zenders kunt bekijken die bij je abonnement horen. En sommige tv's bieden tegenwoordig zelfs ook al een beperkte opnamemogelijkheid van het digitale signaal.

We testen televisies op de beeldkwaliteit via de ingebouwde digitale tuner. Ook eventuele opnamefuncties van zulke tv's. Check de verschillen in onze televisie-vergelijker.

Hd (high definition)

Met digitale televisie is het mogelijk om zenders in high definition (hd) te ontvangen. Dat kan niet analoog. Met hd bevat het beeld veel meer detail en lijkt het scherper. Hoe kun je hd tv kijken?

Lees meer over ultra-hd (4K) en wat er voor nodig is om 4K televisie te kijken.

Interactieve tv

Een ander verschil is de mogelijkheid om interactieve tv te ontvangen. Interactieve tv is een dienst die televisieproviders kunnen leveren, soms tegen extra abonnementskosten. Het gaat daarbij om het huren en bekijken van online films 'vanaf de bank' en om 'uitzending gemist'-diensten. Voor interactieve tv heb je vooralsnog altijd een speciale losse decoder (PVR) of CI+ module nodig. Interactieve tv ontvangen kan niet alleen met je televisie.

Digitale televisie op meerdere tv's

Met analoge televisie kun je makkelijk meerdere tv's aansluiten, zonder extra apparatuur of kosten. Met digitale televisie ligt dit anders. Voor elke tv waarop je digitale televisie wilt ontvangen, heb je geschikte apparatuur nodig in de vorm van een decoder (PVR), CI+ module of een ingebouwde digitale tuner in de tv zelf.

Dat betekent dat er in extra apparatuur geïnvesteerd moet worden. Soms door extra apparatuur aan te schaffen, soms omdat er extra abonnementskosten bij komen kijken voor b.v. huur van een decoder.

Lees meer over het kijken van digitale televisie op meerdere tv's.

Analoge televisie

Alleen een klein aantal kleinere kabelmaatschappijen biedt nog analoge televisie aan. Vaak wel met een beperkter zenderaanbod dan digitaal. Ziggo schrapt analoge televisie uit alle pakketten en ook Delta gaat helemaal digitaal. Een optie bij kleinere kabelproviders zou kunnen zijn om eerst op één televisie digitaal te gaan kijken en op de andere tv's analoog aan te houden. Dan hoef je minder te investeren in 1 keer.

Programma's opnemen

Een belangrijk nadeel van een overstap naar digitaal is dat de eigen analoge opnameapparatuur (zoals dvd-recorders) in principe niet meer bruikbaar is. Sommige moderne televisies met een ingebouwde digitale tuner kunnen nog wel een analoog signaal uitsturen dat een dvd-recorder kan opnemen. Maar dit werkt onhandig, omdat je alleen de digitale zender kunt opnemen die je op dat moment ook kijkt. Als je gemakkelijk digitale televisie wilt opnemen, kun je het beste een PVR nemen.

Lees meer over het opnemen van digitale televisie.

Overstappen van analoog naar digitaal?

Wil of moet je overstappen van analoge naar digitale tv? Volg dan ons stappenplan 'van analoge naar digitale tv' of vergelijk alles-in-1-providers.

