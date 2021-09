7 vragen over 4K-televisie kijken

4K-tv-beeld kun je ‘direct via internet’ binnenkrijgen of via de tv-aanbieder. Directe aanbieders van 4K-content zijn Netflix, Youtube, Amazon Prime Video en Videoland. Maar meestal zijn het nog maar een aantal series of films van die aanbieder. En bij Netflix moet je om 4K te kijken wel het duurste (premium) abonnement afnemen (€13,99). Op Youtube vind je ook 4K-video’s.

Nog een manier van films kijken op ultra-hd (4K) is via blu-raydiscs. Filmstudio’s hebben veel films in hoge resolutie opgenomen. Zo kunnen titels opnieuw uitgebracht worden. Blu-ray is als het ware geschikt gemaakt voor 4K. De eerste ultra-hd-blu-rayspelers zijn inmiddels op de markt. Ook hebben de Xbox One S en de Xbox One X standaard een ultra-hd blu-rayspeler.