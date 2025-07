Consumentenrecht

Leden kunnen ons bellen met vragen over het consumentenrecht. Het gaat dan om de rechten en plichten die je hebt als klant van een winkel of bedrijf. We geven persoonlijk juridisch advies bij:

Problemen met een kapot product en vragen over garantie

Vragen over je rechten bij (online) aankoop

Vragen over misleidende en agressieve handelingen van verkopers of dienstverleners.

Klachten over rekeningen

Ook online helpen we je graag bij vragen en problemen met verkopers en bedrijven. Zolang het over het consumentenrecht gaat. Want daar zijn wij goed in.

Andere onderwerpen

Op dit moment adviseren wij (nog) niet over andere onderwerpen. Dat kan in de toekomst anders worden, dus houd ons in de gaten.

Hieronder vertellen we je wat je wel kunt doen. En waar je terechtkunt.