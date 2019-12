Je kind en de kosten

Met kinderen heb je er een financiële verantwoordelijkheid bij. Verzorging, voeding en veiligheid vergen heel wat uitgaven. In bepaalde situaties kun je als ouders tegemoetkoming krijgen van de overheid. We geven je tips hoe je kunt omgaan met de kosten voor je kind.

Babyuitzet

Je hebt flink wat spullen nodig als je een kind krijgt. De kosten voor een babyuitzet kun je zo duur maken als je zelf wilt. Naast de uitzet doe je ook andere aankopen. Bij aanschaf van je duurdere aankopen die je in de winkel koopt, is afdingen een optie. Kijk ook eens op Marktplaats, waar je vaak voor een prikkie babyspullen op de kop kunt tikken.

Kosten kinderopvang

Heb je kinderopvang nodig? Dan is het de moeite waard om te kijken welke kinderopvang voor jou en je kind het best passend is. Kijk dan naar de kwaliteit, de prijs en het aanbod van het kinderdagverblijf, de gastouderopvang of de peuterspeelzaal. Mogelijk kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is afhankelijk van je inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Regelwerk

Tijdens je zwangerschap moet je veel zaken regelen. Denk aan:

Maar ook als de geboorte van je kind achter de rug is, is het van belang om een aantal administratieve zaken te regelen die te maken hebben met je financiën:

Wat houdt het allemaal in en hoe zorg je dat het is geregeld? Misschien overweeg je om minder te gaan werken. Hierbij kan de WerkZorgBerekenaar je helpen bij het maken van keuzes in het combineren van ouderschap en werk.

Bespaartips

Omdat je met een kind zo veel spullen nodig hebt en veel moet regelen, zijn er veel mogelijkheden om te besparen op kosten. Als je gezinsamenstelling wijzigt, is dat een goed moment om je verzekeringen weer eens onder de loep te (laten) nemen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de energiekosten die veranderen. Op Marktplaats kun je kinderspullen verkopen die je niet meer gebruikt. Dat is ook weer goed voor je portemonnee.