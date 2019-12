Kinderfietshelm kopen: tips

Een fietshelm is verstandig

Jonge kinderen zijn onervaren in het verkeer, en daarom erg kwetsbaar. Een fietshelm kan de ernst van hoofdverwondingen flink beperken en is daarom altijd aan te raden. Voorwaarde is dat hij correct wordt gedragen en voldoende bescherming biedt. Of dat laatste het geval is, is op het oog moeilijk te beoordelen.

Onderzoek fietshelmen Veiligheid.nl toont aan dat een fietshelm hersen- en hoofdletsel kan voorkomen Jaarlijks belanden 450 kinderen tot 9 jaar met hoofdletsel op de spoedeisende hulp. Als die een fietshelm gedragen zouden hebben, zouden dat er ongeveer 250 geweest zijn, berekenden zij. Het aantal ziekenhuisopnamen (200) zou de helft bedragen hebben. Volgens een onderzoek van het American College of Surgeons vermindert een helm het risico op ernstig letsel na een val met de fiets met 58%.

Fietshelmen getest

Fietshelmen bestaan uit een schelp van polystyreen, dat de schokken moet opvangen. Daaromheen zit een dunne, plastic beschermlaag, voor kinderen vaak met een leuke print.

Onze Belgische collega’s van Test Aankoop testten 12 kinderhelmen in 2017, waarbij het risico op letsels bepaald werd aan de hand van meerdere valtesten. Wat bleek? De helmen verschilden nogal qua bescherming: de beste helm had een gemiddeld letselrisico van 30%, voor de 2 slechtste helmen was dat meer dan 80%.

Onze Duitse collega's testten 19 fietshelmen in 2016. Ook zij concludeerden dat er verschillen zijn in bescherming, maar dat in alle gevallen een fietshelm beter is dan géén fietshelm. De Stiftung Warentest keek ook naar de aanwezigheid van PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). PAK’s worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn.

Een enkel model is door beide organisaties getest. De testresultaten komen niet helemaal overeen. De Belgen hebben volgens een andere methode getest dan de Duitsers. De Belgen hebben gekeken naar zowel de horizontale als de verticale impact.

Duurder niet beter

Een hoge prijs is geen garantie voor een goede kwaliteit. In het onderzoek van Test Aankoop bleek een fietshelm van nog geen €10 behoorlijk goed te beschermen. De duurste helm, met bijna €80 als richtprijs, bood een minder goede bescherming.

Tips voor het kopen van een fietshelm

Waar moet je op letten als je een fietshelm voor je kind koopt?

1. Past de helm goed?

Kies een helm die kan worden aangepast aan de maat van de drager. Dat gebeurt meestal met een verstelbare riem aan de binnenkant van de helm. Probeer in de winkel verschillende modellen. Er zijn al helmen voor een hoofdomtrek van 44 cm.

2. Blijft de helm goed zitten?

De helm moet bij een val of aanrijding goed op het hoofd blijven zitten. Anders heeft hij geen nut. Controleer in de winkel of de helm niet van zijn plek schuift: naar voren, naar achteren en opzij, als je kind zijn hoofd schudt.

3. Zijn sluiting en riempjes stevig?

Trek goed aan de riempjes om te controleren of de sluiting genoeg weerstand biedt.

4. Zit de helm comfortabel?

Je kind moet zich goed voelen met de helm op zijn hoofd, anders wil hij hem niet dragen. Een kinband voorkomt dat de huid vast komt te zitten in het slotje.

5. Ventileert de helm?

De openingen in de helm zorgen voor verkoeling op warme dagen. Een speciaal netje kan opdringerige insecten buitenhouden. Let erop dat een zonneklep beschermt tegen de zon, maar ook het zicht kan verminderen. Kies daarom liever voor een zonnebril.

6. Valt de helm op?

Fabrikanten stemmen de kleur vaak af op het jonge publiek. Handig, want behalve dat felle kleuren en reflecterende materialen kinderen vaak aanspreken, zorgen ze ook voor betere zichtbaarheid in het verkeer.

Vervang een fietshelm op tijd

Na een val of krachtige schok moet een helm vervangen worden, ook als er geen schade te zien is. Het schokdempend vermogen kan afgenomen zijn, waardoor het hoofd van je kind onvoldoende beschermd wordt.

Ook wordt geadviseerd de helm in ieder geval na 5 jaar te vervangen. De binnenschaal raakt op den duur poreus en verliest daarmee zijn dempende werking. Om die reden wordt ook de overname van een tweedehands helm afgeraden.

Vervang een fietshelm binnen 5 jaar als de riempjes rafelen, sluitingen en verstelmechanieken niet meer goed werken of de binnenbekleding versleten is.

Spelen? Fietshelm af!

Doe de fietshelm af als je kind op zijn bestemming is aangekomen. Zo voorkom je dat hij met de riempjes van de helm ergens aan blijft haken.

