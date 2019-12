Eerste indruk|De Maxi-Cosi Elea is een combiwagen en dus te gebruiken met zitje en reiswieg. Hij is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren. Opvallend aan deze wagen is dat je hem op twee manieren kunt inklappen: snel of extra compact.

Maxi-Cosi Elea: review

De belangrijkste voordelen van de Maxi-Cosi Elea zijn:

Het zitje is zowel vooruitkijkend als achteruitkijkend te plaatsen.

De Elea kan op twee manieren worden ingeklapt.

De zitting is voorzien van prettige, zachte bekleding.

De zitting is in een fijne hoek te stellen.

De remmen zijn ook te bedienen als je teenslippers aan hebt.

In negatieve zin valt op dat de handvatten vrij lang zijn, waardoor de afstand tussen ouder en kind vrij groot is.

Inklappen

De Maxi-Cosi Elea heeft twee opklapmogelijkheden: de een is snel voor dagelijks gebruik, de andere brengt iets meer handelingen met zich mee maar dan is hij ook extra compact.

De snelle manier kun je toepassen ongeacht de kijkrichting van het zitje, maar hij vouwt compacter op met het zitje in de vooruitkijkende positie. Hij blijft zo opgevouwen los op de grond staan.

Om hem extra compact op te klappen kun je de zitting verwijderen. Daarna kun je het frame inklappen tot de helft van zijn formaat. Dat is makkelijk als je de wagen in de auto wilt vervoeren. Je hebt dan twee kleine pakketen in plaats van 1 grote.

Instelbaarheid

De zitting van de Maxi-Cosi Elea kan helemaal plat waardoor hij ook geschikt is voor pasgeborenen. Bij deze wagen gaat de voetsteun automatisch mee als je de zitting plat legt. Voor langer vervoer van een baby is de reiswieg toch te verkiezen boven een zitje.

Voorzieningen

Verder is de Maxi-Cosi Elea voorzien van een rem die ook met teenslippers goed te bedienen is. De boodschappenmand is van redelijk formaat en de kap heeft een uittrekbare zonneflap. De vering is in te stellen evenals de voetensteun. Ook de handvatten zijn in lengte te verstellen, maar de kortste stand is nog relatief lang waardoor de afstand tussen ouder en kind vrij groot is.

Wij hebben de Maxi-Cosi Elea inmiddels ook uitgebreid getest in ons laboratorium.

Wat is de Maxi-Cosi Elea?

De Maxi-Cosi Elea is een combiwagen. Hij is te koop met of zonder reiswieg. Hoewel de zitting helemaal vlak kan, is een reiswieg wel aan te bevelen voor de eerste maanden. Als de baby zelf kan zitten na een maand of 6 à 7 wissel je deze om voor een zitje. De bekleding van de Elea is standaard verkrijgbaar in drie verschillende kleuren.

De Maxi-Cosi Elea wordt standaard geleverd met:

boodschappenmand;

zonnekap;

regenhoes;

parasolclip;

adapters voor autozitje;

beschermbeugel.

