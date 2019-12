4 Moms Origami

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Origami van 4 Moms is een opvallende kinderwagen. Hij klapt namelijk automatisch in en uit. Dit doe je door een knop eerst te activeren en daarna in te drukken. Door deze handelingen wordt voorkomen dat hij vanzelf in- of uitklapt. Verder heeft de 4Moms Origami verlichting bij de wielen en een display waarop afstand, temperatuur en loopsnelheid af te lezen zijn. Waarom je dat zou willen weten is ons niet duidelijk. De accu voor deze functies laadt zich op terwijl je loopt. Je kunt je telefoon er ook mee opladen. Veel gemak voor de ouder dus. Maar hoe zit het met de andere aspecten, zoals rijprestaties en comfort voor het kind?