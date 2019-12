Babyzen YoYo (2013)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Babyzen Yoyo heeft als groot pluspunt dat hij erg compact op de vouwen is. Helaas bleek hij in onze duurtest niet erg solide te zijn: er brak een stang en bij een ander exemplaar keer brak een verbindingsschroef af. De Yoyo van Babyzen verliest daardoor veel punten in onze eindbeoordeling.