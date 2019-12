Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bugaboo heeft in 2011 een probleem geconstateerd met de zwenkwielen van de Bugaboo Bee. De zwenkwielen van modellen van de productieperiode januari 2011 t/m september 2011 kunnen haperen of blokkeren. Consumenten die een model hebben dat in die periode is geproduceerd kunnen contact opnemen met Bugaboo of de winkel waar het product is aangeschaft. Bugaboo zorgt dan voor een oplossing. In een hertest is gebleken dat de aangeboden oplossing de problemen voorkomt.