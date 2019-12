Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Chicco Urban heeft een stijlvoller uiterlijk dan de wagens die wij eerder van dit merk testten. Handig aan de Chicco Urban is dat je het zitje kunt ombouwen tot wieg. Bij de wagen kun je een bekledingspakket kopen met onder andere een zonnekap. Dit pakket is in 5 kleuren verkrijgbaar en is bij sommige winkels al standaard bij de prijs inbegrepen.