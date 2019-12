Easywalker BuggyPlus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Easywalker Buggy+ is de opvolger van de Easywalker Buggy. Hij heeft grotere wielen en verstelbare handvatten. Verkrijgbaar in 2 effen kleuren. Er is ook een duurdere variant, met andere bekleding: de Mini Buggy+. Deze is afgebeeld op de foto's.