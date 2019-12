Easywalker MoseyPlus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Easywalker Mosey+ is de vervanger van de Mosey. Het stoeltje en het frame zijn technisch veranderd. Ook de wieg is aangepast en hij weegt minder. Het matrasje is dunner geworden. De wieg van het oorspronkelijke model, Mosey, was te ondiep. Daardoor kwam deze wagen slecht uit onze test. Dit euvel troffen we bij de Mosey+ gelukkig niet meer aan. De Easywalker Mosey+ is te koop in 4 kleuren.