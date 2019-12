Joolz Day2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Day2 is de opvolger van de Day van het Nederlandse merk Joolz. De belangrijkste wijzigingen zitten hem in het inklapmechanisme, de boodschappenmand, het platmaken om hem op te bergen, de autostoeladapters en het harnas. Ons panel vond het inklappen inderdaad gemakkelijker gaan, maar nog altijd niet geweldig. Over de boodschappenmand waren ze goed te spreken, net als over het harnas. De wagen is wel groot en zwaar.