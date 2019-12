Joolz Geo (Mono)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Joolz Geo is geschikt voor één kind, maar je kunt hem ook geschikt maken voor twee kinderen. Voor gebruik voor twee kinderen moet je extra adapters en een extra zitje en/of wieg erbij kopen. Wij testten de variant voor één kind, de Geo Mono. De Geo van Joolz is verkrijgbaar in verschillende ‘collecties’, waarbij de textuur en de kleur van de stoffen verschillen, evenals de mogelijkheden om te combineren, en de prijzen.