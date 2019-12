Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Volo van Maclaren is geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden. Kinderen kunnen erin tot ze 15 kilo wegen. Hij is licht in gewicht en heeft een handvat waaraan hij gemakkelijk ingeklapt te dragen is. De Maclaren Volo is verkrijgbaar in 8 kleuren.