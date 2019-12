Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Maxi Cosi Noa is verkrijgbaar in drie kleuren: intense red, bleached denim en dahlia pink. De panelleden vonden het een ideale buggy voor op vakantie en zijn erg te spreken over het gemak van inklappen. Maar aan de andere kant vonden sommige panelleden hem niet zo duurzaam en het besturen minder prettig. De kleine wieltjes sturen opvallend goed, maar de wagen hangt soms wel wat opzij.