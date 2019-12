Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nuna Pepp Luxx is de luxere variant en opvolger van de Pepp, die wij eerder testten en die van de markt gaat verdwijnen. Het is een uitgebreide buggy: er kan een autostoeltje op en veel onderdelen zijn instelbaar. Vergeleken met de Pepp is hij iets zwaarder. Hij heeft grotere wielen en een verstelbare benensteun. Ons panel vond hem minder lekker rijden dan de Pepp. De Pepp Luxx is verkrijgbaar in 7 kleuren.