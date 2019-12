Phil & Teds Promenade (als single)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Phil and Teds Promenade moet voor eerste gebruik in elkaar gezet worden en dat is bij deze wagen best tijdrovend, een minuut of twintig. De Promenade is geschikt voor mensen die veel bagageruimte willen, en kan ook gebruikt worden als een duowagen. Hij is wel erg groot en in verhouding is het zitje dan weer klein, dus voor een grote peuter minder geschikt.