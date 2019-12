Quinny BuzzXtra 3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Van de Quinny BuzzXtra testten we het model van 2015, met 3 wielen. Met een speciale module kun je er ook een 4-wielwagen van maken. De prestaties van de wagen met 4 wielen kunnen anders zijn dan met 3 wielen. In 2014 testten wij het model van 2014 met 4 wielen. Belangrijkste verschillen tussen modellen 2015 en 2014: bandenprofiel, foam- in plaats van luchtbanden, knoppen om in te vouwen, voetensteun. De BuzzXtra is een all-terrainwagen met een gasveer waardoor hij automatisch uitvouwt. Hij is verkrijgbaar in rood, bruin, paars, grijs, turcoise en zwart.