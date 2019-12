Quinny Moodd 3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Quinny Moodd valt op door zijn ronde vormen. We testten de Moodd met 3 wielen. Met de bijgeleverde module kun je er ook een 4-wielwagen van maken. De prestaties van de wagen met 4 wielen kunnen anders zijn dan met 3 wielen. De Moodd heeft, net als de andere 3-in-1 Kinderwagens van Quinny, een gasveer waardoor hij automatisch uitvouwt. De Quinny Moodd is verkrijgbaar in 10 kleuren.