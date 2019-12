Quinny Zapp Flex Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Zapp Flex Plus is de opvolger van de Zapp 2.0, die van de markt gaat verdwijnen. De nieuwe Zapp X-serie van Quinny heeft nog 2 modellen, die iets anders zijn: de Zapp Flex heeft 3 sets (kleinere) wielen en handgrepen in plaats van een duwstang. De Zapp Xpress is een meer basic model: er kan wel een reiswieg op, maar geen (flexibelere) babycocon, het zitje is niet omkeerbaar en hij heeft een kleinere zonnekap. Onze testresultaten zijn alleen van toepassing op de Zapp Flex Plus. Let op: de prijs is exclusief de reiswieg.