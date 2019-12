Stokke Crusi (als single)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een dure kinderwagen. Hij is hoog, wat fijn is voor lange mensen, maar voor kortere mensen misschien minder prettig. Ervaar in de winkel of je dit prettig vindt. Je vindt hier de testresultaten bij gebruik voor een kind. De Crusi van Stokke kan ook voor twee kinderen worden gebruikt. Het ombouwen van één- naar tweezits is gemakkelijk, en er is veel ruimte tussen beide zitjes. Maar verder vallen de prestaties als duowagen tegen: hij is heel zwaar om te besturen en te wenden. Ook rijdt hij erg hobbelig. Het tweede zitje beperkt de boodschappenruimte erg.