Goede merken laptops

Welke laptopmerken worden goed gewaardeerd door gebruikers en welke niet? We vroegen het aan iets meer dan 3500 leden van het internetpanel van de Consumentenbond.

Top 5 merken

De laptops die we het meeste tegenkwamen waren:

Acer (18%)

HP (17%)

Asus (15%)

Samsung

Sony

Samsung en Sony zijn gestopt met de productie van laptops, maar worden nog veel gebruikt.

Apple is favoriet

Er is 1 duidelijke favoriet: Apple. Met een gemiddeld rapportcijfer van 9,2 laat Apple zijn concurrenten ver achter zich. Maar liefst 79% zal de volgende keer weer een Apple kopen.

Medion-bezitters tevreden

Opvallend is dat ook best veel van de bezitters van een Medion-laptop (35%) van plan is om de volgende keer weer hetzelfde merk te kopen

Sony en Packerd Bell scoren slechter

Over Sony en Packard Bell zijn de laptopgebruikers het minst te spreken.

Prijs-kwaliteitverhouding

Een goede prijs-kwaliteitverhouding speelde bij de keuze nauwelijks een rol. Zo tussen de 10 en 15% van de mensen laat zich hier door leiden bij de aankoop van hun laptop. Behalve de kopers van een laptop van Medion. Daar laat 30% zich door de prijs-kwaliteitverhouding leiden.

Prijsklasse

Precies eenderde (33%) heeft minder dan €500 voor zijn nieuwe laptop betaald

Een bijna even grote groep (29%) tussen de €500 en €750

15% tussen de €750 en €1000.

De rest (17%) tastte diep in de buidel en kocht een laptop van meer dan €1000

Mankementen

De meerderheid (75%) heeft een laptop van maximaal 5 jaar oud. De meeste mankementen traden in het eerste jaar op (20%). Wat waren de meest voorkomende problemen?

Accu: 25%

Problemen met besturingssysteem of andere software: 18%

Opstartproblemen: 18%

Een kwart (26%) heeft vanwege de garantie de laptop zonder kosten kunnen laten repareren. Ruim eenderde (41%) heeft hem op eigen kosten laten repareren. Dit kostte gemiddeld €114.

De vorige laptop

De vorige laptop van de panelleden was van Acer (13%), HP (12%), Dell (8%) of Asus (7%). Meer dan de helft (51%) heeft deze laptop tussen de 3 en 5 jaar gebruikt.

De laptop werd meestal vervangen omdat de laptop technisch verouderd was (49%).

Het steeds trager worden van de laptop was voor 24% een reden om een nieuwe te kopen. Volgens 55% was de laptop nog maar 50% zo snel als hij ooit was.

Een verminderde accuduur was voor 16% een reden om de laptop te vervangen. Volgens 66% presteerde de accu nog slechts een kwart van wat het ooit was geweest.

Voorkom een miskoop

Meer over het panelonderzoek

De uitkomsten zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen en oordelen van 3500 consumenten.