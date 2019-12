Beddenverkopers overdrijven belang bedbodem

Geen verschil voor ligeigenschappen

Tot verbazing van de Duitse testers bleken de geteste bedbodems ten opzichte van een spaanplaat nauwelijks tot geen verschil te maken voor de ligeigenschappen. En: de zelfgemaakte bedbodem van het Duitse testteam die aan materiaal maar €35 kostte, deed het zelfs een slagje beter dan de bedbodems, ook de peperdure.

De test

Het Duitse Stiftung Warentest testte 10 verschillende soorten bedbodems, zoals latten- en schotelbodems. De prijs van de bedbodems liep uiteen van €12 voor een bedbodem van Ikea tot ruim €1000 voor een bodem van het merk Lattoflex. Ter vergelijking lieten de Duitsers ook een zelfgemaakte lattenbodem meelopen met een deel van de test.

De testers legden matrassen van verschillende dikten en soorten, zoals koudschuim, latex en pocketvering, op een spaanplaat en testten de belangrijkste ligeigenschappen, zoals de lichaamsondersteuning en de veerkracht van de matras in combinatie met de spaanplaat. Vervolgens legden ze de matrassen op de 10 verschillende bedbodems, en testten of de ligeigenschappen veranderden. Resultaat: nauwelijks verschil. Samenvattend: de invloed van een bedbodem is te verwaarlozen. Investeer liever in een goede matras.

Lees waar je op moet letten als je een nieuwe bedbodem koopt, en hoe vaak je hem moet vervangen.

Bekijk de testresultaten van meer dan 60 geteste matrassen, waaronder een met een 3D-geprinte vulling!