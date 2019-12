Beter Bed Easy Pocket opnieuw getest

Nieuws|De Beter Bed Easy Pocket is definitief géén 'Beste koop' meer. De Easy Pocket en Wehkamp Luxe pocketveringmatras waren jarenlang 'Beste koop' en 'Beste uit de test', maar raakten eind 2014 die predicaten kwijt door een vernieuwing van de test. We testten ze opnieuw. Maar het is ze niet gelukt om opnieuw 'Beste koop' en 'Beste uit de test' te worden.