Trends: slaapregistratie

Nieuws|Slaap is belangrijk, dat hebben ook steeds meer fabrikanten door. Er komen steeds meer apparaten op de markt die je slaap registreren. Op elektronicabeurs IFA in Berlijn maakten wij kennis met de nieuwste slaaptrends en -producten. We lichten 3 slaapregistratie-systemen uit.

Op elektronicabeurs IFA zagen we deze slaapregistratie-systemen:

RestOn Smart Sleep Monitor van het merk Sleepace

Aura Systeem van Withings

Samsung Sleepsense en Beurer sleepexpert

De laatste 2 zijn zeer vergelijkbaar en werken beide met het systeem van de Amerikaanse fabrikant myEarlySense. Dit is van origine een fabrikant van meetapparatuur voor ziekenhuizen. Het product dat nu voor de consumentenmarkt is gelanceerd werkt volgens dezelfde techniek als EarlySense OEM, een contactvrije manier om in ziekenhuizen onder andere hartslag en ademhalingsfrequentie te meten van patiënten.

Samsung Sleepsense en Beurer SE 80 SleepExpert

Verschil tussen de Beurer SE 80 SleepExpert en is dat Samsung de koppeling zoekt met andere apparaten in huis. Val je in slaap dan schakelt het systeem bijvoorbeeld je verwarming, lichten en televisie uit. Word je wakker dan kan bijvoorbeeld de radio en het koffiezetapparaat aan. Samsung verwacht het product ergens volgend jaar in de markt te zetten voor zo'n $150 tot $300. Beurer deed nog geen uitspraken over de prijs, maar het product wordt in november verwacht.

RestOn Smart Sleep Monitor van Sleepace

De RestOn Smart Sleep Monitor van Sleepace is al te koop via amazone.com ( $149,99). Verschil met de andere systemen is dat je het product niet onder je matras legt, maar onder je matrashoes. Het merk is naar zeggen in gesprek met Medisana voor verkoop in Nederland via reguliere kanalen. Bij de Medisana-stand zagen we het product echter nog niet. Als RestOn wel op de Nederlandse markt te koop is zal dat voor zo'n €150 zijn. Een combinatie met een soort Wake-up light zit in de planning, maar is nog niet verkrijgbaar.

Aura Systeem van Withings

Withings Aura Systeem werkt met een soort mat die je onder je matras legt. Ten opzichte van de andere systemen onderscheidt de Withings Aura zich door de samenwerking met spotify premium. Je kunt je eigen 'ik word wakker' of 'ik ga slapen' Spotify-playlist koppelen aan het systeem, maar ook internetradio gebruiken. De lamp die erbij zit gebruikt afnemend rood licht als je gaat slapen en blauw licht als je wakker wordt. De lamp zelf reageert op aanraking, een klein tikje is genoeg om het aan of uit te zetten. Het volume kun je regelen door de lamp te aaien. De combinatie van lamp en mat kost €299,95 (nu te koop bij Mediamarkt). De lamp en mat zijn los te bestellen via Amazone.

Update: we hebben inmiddels een review van Withings Aura.

Wat doet een slaapregistratie-apparaat?

De slaapregistratie-apparaten meten allen je slaapcyclus, je ademhaling, hartslag en beweging. Van je slaapcyclus kunnen ze meten hoelang je slaapt, hoe vaak je bent wakker geworden en de kwaliteit van je slaap. Zo kunnen ze registreren wanneer je in je remslaap bent, in een lichte slaap of een diepe slaap en hoelang. Al deze informatie wordt weergegeven in een app die via Bluetooth communiceert met de sensor. Er worden tips gegeven om beter te slapen en je kunt in een dagboek je slaapprestaties terug zien. De apparaten kunnen niet gebruikt worden met een waterbed en Samsung geeft aan dat de matrasdikte niet hoger mag zijn dan 55 cm.

Op het juiste moment gewekt worden

Je kunt ook een alarm instellen dat je op het juiste moment in je slaapcyclus wakker maakt. De slaapcyclus maak je 3 tot 5 keer per nacht door en duurt 90 tot 120 minuten. In die cyclus is het niet prettig als je wakker wordt tijdens je diepe slaap, dan heb je tijd nodig om te realiseren waar je bent en ben je bezig met fysiek herstel. Ook in je remslaap wakker worden is niet prettig, het is een fase die veel energie kost. Fijner is het om gewekt te worden in je lichte slaap. Je kunt het alarm zo instellen dat het apparaat daar rekening mee houdt. Je wordt dan niet klokslag half 8 gewekt, maar bijvoorbeeld tussen 7 en half 8.

Meer trends die de Consumentenbond waarnam op IFA: