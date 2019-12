Eerste indruk|Voor 50 cent per dag onbeperkt mobiel internet op je smartphone met *bliep prepaid. Dus voor circa €15 per maand zorgeloos pingen, whatsappen, et cetera. Dat klinkt als een koopje. Wij hebben *bliep uitgeprobeerd en vertellen wat je krijgt.

Onbeperkt echt onbeperkt?

Update 24 maart 2015

Per 2 april 2015 vernieuwt Bliep zijn prepaid aanbod. De voorwaarden en tarieven zijn gewijzigd. Lees onze eerste indruk van het nieuwe Bliep.

Zeker toen *Bliep zelf twitterde dat een *Bliep abonnement ook prima in een tabletcomputer met 3G kan worden gebruikt, wilden we toch eens weten of onbeperkt mobiel internet ook echt onbeperkt is.

Om snel veel data door de lijn te blazen gebruikten we een 3G-modem in USB-vorm ('3G dongle') in een laptop. Daar staken we een Bliep-kaartje in met voldoende tegoed. Er werd nogmaals gecontroleerd of het €0,50 dagtarief actief was. Dat bleek het geval, dus *Bliep zou nu onbeperkt internet moeten leveren via 3G.

Service stokt na 1,6 GB

Onbeperkt blijkt toch niet helemaal onbeperkt: na 8 uur downloaden van in totaal 1,6 GB aan data, stopte *Bliep ermee. Het was niet zomaar een storing, want ook een paar uur later gaf het simkaartje geen mobiel internet meer door. Gebeld worden en sms'en lukte wel (met het kaartje in een telefoon).

Navraag bij *Bliep leert dat dit niet een bewuste 'stop' is op het internetgebruik, zoals bij abonnementen met een fair use policy (FUP), of een harde datalimiet. "Er zijn gebruikers die meer data verstoken dan die 1,6 GB van jullie," aldus een technische medewerker. Onbeperkt zou toch echt onbeperkt zijn, aldus deze medewerker.

Het blijkt een bug

*Bliep onderzocht de zaak verder en laat een dag later weten dat wij last hadden gehad van een bug in het systeem. De bug zou ook direct verholpen zijn. Inmiddels zouden mensen die het zelfde euvel van stokkende verbindingen (hebben) ervaren, hun smartphone of andere apparatuur even moeten herstarten waarna *Bliep onbeperkt verder surft.

Na herstarten surft *Bliep inderdaad weer verder. Tot we de volgende bug vinden, natuurlijk.



Wat is *bliep?

Update 24 maart 2015

Per 2 april 2015 vernieuwt Bliep zijn prepaid aanbod. De voorwaarden en tarieven zijn gewijzigd. Lees onze eerste indruk van het nieuwe Bliep.

'Wie belt er nog?' De reclameslogan van Hi is misschien een beetje overdreven maar een kern van waarheid heeft het wel. Zeker jongeren gebruiken hun smartphone vooral om te Facebooken, pingen en WhatsAppen via internet. Niet om te bellen.

Maar mobiel internet is duur. Jongeren (en hun ouders!) vinden een telefoonabonnement voor bellen + internetten van pakweg €20 per maand aan de dure kant. Met een nieuwe smartphone erbij zit je zelfs al gauw richting de €30 (of meer) per maand.

Budgetabonnement

Heb je al een mobiel, dan kun je doorgaans goedkoper bellen en sms'en met een 'budgetabonnement' van een kleinere provider als Simpel, Simyo of Hollandsnieuwe. Je krijgt véél belminuten en smsjes voor minder dan €10 per maand. Je kunt vaak ook mobiel internetten met z o'n abonnement, maar het aantal MB's is beperkt. Dat is jammer want daar is het jongeren nu nét om te doen.

*bliep: prepaid

De nieuwe provider *bliep (30 mei 2012 gestart) gooit het over een andere boeg. *bliep is een initiatief van de Telegraaf Media Groep en is een zogeheten virtuele provider; het maakt gebruik van bestaande mobiele netwerken. Op dit moment die van T-Mobile.

De provider levert met *bliep een prepaid-abonnement dat zich richt op jongeren.

Je mag de term 'abonnement' gebruiken omdat (anders dan bij andere prepaid aanbiedingen) *bliep per dag wel kosten rekent ('dagtarief') als je de service niet 'pauzeert'. Het is eigenlijk een abonnement met een start-stop systeem.

Hoe *bliep precies werkt en wat wij daarvan vinden lees je in de review van *bliep.

*bliep prepaid: review

Update 24 maart 2015

Per 2 april 2015 vernieuwt Bliep zijn prepaid aanbod. De voorwaarden en tarieven zijn gewijzigd. Lees onze eerste indruk van het nieuwe Bliep.

In eerste instantie lijkt *bliep een doorsnee prepaid dienst. Je bestelt op www.bliep.nl een prepaid simkaartje voor €1. De provider belooft de volgende dag het simkaartje thuis te sturen bij een bestelling voor 17.00 uur (bij ons proefje lukte dat ook). Het simkaartje heeft €1 tegoed, dus dat wil je snel aanvullen, met een tegoedbon uit de winkel of door tegoed te kopen op www.bliep.nl (afrekenen doe je met iDeal).

Je kunt je *bliep-tegoed opwaarderen met deze bedragen:

€10

€15

€20

€30

Voor iedere euro die je aan je tegoed toevoegt, belooft *bliep op dit moment 60 seconden bellen extra.

Innovatief: 'dagtarieven'

Tot zover niks nieuws. Het werken met 'dagtarieven' is wél innovatief. Per dag kies je bij *bliep voor een dagtarief van €0, €0,50 of €1. Ieder dagtarief heeft andere mogelijkheden:

Tarief per dag

(bron: http://www.bliep.nl/static/pdf/tariff.pdf )

€0 dagtarief ('pauze') €0,50 dagtarief €1 dagtarief Sms ontvangen * * * Gebeld worden * * * Bellen (apart af te rekenen à €0,25 per minuut) * * * Onbeperkt internet (384 kbs download / 64 kbps upload) * * Onbeperkt sms'en * * Onbeperkt pingen * * 'Supersnel internet' (citaat *bliep) (3,6 Mbps download / 1 Mbps upload, max. 2 GB dataverkeer per maand * Onbeperkt gratis bellen met andere *bliep-gebruikers *

Onbeperkt internet

Bijzonder aan de tarieven is dat onbeperkt mobiel internetten, pingen (via de BlackBerry Internet Service; BIS) en sms'en al in het €0,50-dagtarief zit.

Dat betekent omgerekend voor zo'n €15 per maand onbeperkt mobiel internet op je mobiel en dat mag tegenwoordig een koopje heten. Let wel: *bliep meldt een maximale downloadsnelheid van 384 kbps bij het €0,50 dagtarief en dat is aan de trage kant. Meer over de ervaren snelheid verderop.

Sms'en mag ook onbeperkt bij *bliep, bij zowel het €0,50 als het €1 dagtarief.

De provider belooft sneller internet als je kiest voor het €1 dagtarief.

Bellen apart afrekenen

Ga je bellen, dan betaal je altijd meer dan in totaal €15 per maand, want je moet €0,25 per minuut apart afrekenen. Is je tegoed halverwege een telefoongesprek op, dan wordt dit gesprek abrupt afgebroken (…merkten wij).

Per seconde betalen

Het bellen à €0,25 per minuut is duur ten opzichte van een normaal abonnement, maar wel een gangbaar tarief voor prepaid. Een dikke plus is dat per seconde wordt afgerekend. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Drie heel korte gesprekken van rond de 15 seconden, kosten dus samen minder dan €0,25, terwijl andere providers die op hele minuten afronden je daar €0,75 voor rekenen. Er is bij *bliep ook geen starttarief.

Het online-kostenoverzicht (de belstatus) op www.bliep.nl blijkt ook nog eens realtime te werken. Direct na ons 13 seconden gesprekje zien we de stand verspringen (zie afbeeldingen rechts). Opnieuw een pluspunt.

Wisselen van dagtarief

Het dagtarief wisselen kan ieder moment van de dag. Dat kan via www.bliep.nl of via de *bliep-app (voor Android en iOS).

Van dagtarief wisselen kan ook via sms. Klanten kunnen door een sms'je het €0,50 dagtarief kiezen of je kunt *bliep 'pauzeren' door het op het €0 tarief zetten. Je bent dan wel bereikbaar op je 06-nummer maar kunt zelf niet bellen, sms'en en internetten.

Er zijn een paar aandachtspunten bij het wisselen van dagtarief:

Als je niet wisselt, geldt het dagtarief automatisch ook voor de volgende dag.

Tussen 23.30 en 23.59 uur kun je niet wisselen van dagtarief.

Bij het wisselen naar het lagere €0 tarief (voor de volgende dag) kun je op die dag zelf nog wel de diensten gebruiken die horen bij het tarief dat je voor die dag al had afgerekend uit je tegoed.

Je kunt zoals gezegd ieder moment van de dag (uitgezonderd dat halve uur voor middernacht) wisselen en een nieuw hoger dagtarief (met sneller internet) zal daarbij vrijwel direct ingaan.

Ervaren snelheid

Over snelheid gesproken: onbeperkt internet van *bliep voor €0,50 per dag heeft één beperking en dat is de lage snelheid van 384 kbps (download). Toch valt dat in de praktijk alleszins mee.

We konden met een *bliep-kaartje in een iPhone met het 50 cent-tarief probleemloos naar een radio-stream luisteren, whatsappen, facebooken, fotootjes e-mailen en zelfs een YouTube filmpje bekijken, al werd daarbij wel naar een lage beeldkwaliteit omgeschakeld. Het voeren van een videogesprek kun je echter vergeten en het installeren of bijwerken van apps duurt heel lang. Maar dat laatste doe je toch al liever via wifi.

We hebben ook even omgeschakeld van het 'langzame' €0,50 dagtarief naar het 'snellere' €1 tarief. Dat omschakelen naar sneller internet heeft direct effect: op verschillende locaties (thuis, in de trein, op straat) werd met een iPhone 4 tussen de 0,7 en de 3,2 Mbps snelheid gemeten. Voor de 'internetervaring' op de smartphone levert de hogere snelheid eigenlijk niet zo veel verschil op bij eenvoudige toepassingen. De gebruiker moet op de '3,6 Mbps' snelheid van €1 per dag wel rekening houden met een datalimiet van 2 GB per maand.

Belangrijker dan snelheid is de dekking van het mobiele netwerk (*bliep maakt gebruik van het T-Mobile netwerk). Als je smartphone geen verbinding kan maken met de provider, heb je geen internet. De Consumentenbond doet ook onderzoek naar de kwaliteit van mobiel internet voor langere tijd. Je kunt aan dit panel deelnemen (je maakt dan kans op een iPhone).

Ook in het buitenland

Je kunt *Bliep (sinds begin juli) ook in het buitenland gebruiken. Het is wel beperkt tot bellen en sms'en. En dat alleen in Zone 1: alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen en IJsland. Mobiel internetten in het buitenland is nog niet mogelijk, meldt *Bliep.

De buitenlandtarieven zijn 35 cent per minuut bellen en 10 cent per minut om gebeld te worden en 11 cent per verstuurde sms. Dat zijn precies de maximale tarieven van de EU, zoals die sinds 1 juli gelden voor mobielgebruik in het buitenland (binnen de EU).

Je moet *Bliep nog wel 'aan' zetten voor buitenlandgebruik. Dat gaat via Bliep.nl > het menu Instellingen > Buitenland aanzetten.

Conclusie

Je kunt met *bliep voor omgerekend €15 per maand de hele tijd online zijn en je krijgt dan een kwartier bellen 'cadeau'. Meer bellen is echter duur: een kwartje voor iedere extra minuut.

Bel je slechts 20 minuten meer dan die 15 cadeauminuten (dus 35 minuten in totaal per maand; iets meer dan een minuut per dag), dan zit je al op in totaal €20 per maand.

Neemt niet weg dat de *bliep klant profiteert van een belangrijk voordeel van prepaid: nul kans op een hoge telefoonrekening (achteraf). Dat zal vooral jongeren - en hun ouders - aanspreken. Voor eenvoudige toepassingen lijkt het internet (als er dekking is) voldoende snel. Pluspunten zijn het afrekenen per seconde en (...tijdens onze proef) realtime bijgewerkt kostenoverzicht op www.bliep.nl.

Hoe *bliep prepaid zich verhoudt tot andere aanbiedingen lees je bij Wat is *bliep?.

Update 6 juni. De review is aangevuld met onze ervaring met de 3,6 Mbps snelheid (bij het €1 dagtarief) en bevat een aanvulling in de conclusie met betrekking tot de 15 belminuten die de *bliep-gebruiker extra krijgt bij €15 beltegoed.

Update 5 juli. De review is aangevuld met informatie over gebruik van *Bliep in het buitenland.

