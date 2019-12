T-Mobile & Telfort BelStatus apps

Eerste indruk|Providers bieden via hun website toegang tot de gegevens van je abonnement, zoals recente rekeningen en verbruiksgegevens. T-Mobile en Telfort ontsluiten deze informatie nu ook via een app voor je smartphone.

Review Telfort BelStatus

De Telfort BelStatus app - uitgebracht voor de iPhone en telefoons met Androidsoftware - geeft net als de app van T-Mobile inzicht in je belstatus, maar het aantal extra's is beperkt. Voor de app heb je een Telfortabonnement nodig met of zonder telefoon ('sim only'). Zakelijke Telfort-abonnees kunnen de app niet gebruiken.

Aanmelden

Voor toegang tot je gegevens volstaan je accountgegevens bij Mijn Telfort. Als je daar nog niet over beschikt, kun je het relatief eenvoudig aanvragen via de website van Mijn Telfort. Je ontvangt bij die aanvraag per sms een tijdelijk wachtwoord, dat je direct na het inloggen bij Mijn Telfort (via de website) moet wijzigen in een definitief wachtwoord. Dat kun je vervolgens in de app gebruiken.

Opzet

Na het inloggen zie je direct je belstatus. In een handig overzicht lees je hoeveel belminuten je nog over hebt en wat het resterende tegoed voor bundels voor sms en internet is, indien je die hebt afgesloten. Tevens toont de app de extra verbruikskosten (voor onder meer 0900-nummers en gebruik in het buitenland) en de totale kosten.

Actualiteit

De bel- en sms-gegevens lopen bij de app van Telfort 30 tot 60 minuten achter, en het internetverbruik wordt alleen rond middernacht bijgewerkt. Verbruik in het buitenland kan zelfs tot een week vertraagd zijn.

Extra's

Op het tabje BelBewust kun je lezen welke BelBewust-diensten je hebt aangezet. BelStand informeert je aan het begin van iedere bundelperiode over je nieuwe tegoed, BelUpdate geeft halverwege je bundelperiode aan wat het resterende tegoed is. De MB-Update stuurt je een sms zodra je aan de limiet van je internetbundel ziet. Het is jammer dat je deze diensten wel in Mijn Telfort en niet direct via de app zelf kunt aanzetten.

Conclusie

De BelStatus-app werkt eenvoudig maar doeltreffend, al is het jammer dat vooral de gegevens over internetverbruik niet heel actueel zijn.

Review My T-Mobile app

De app My T-Mobile, te installeren op iPhones en smartphones met Android-software, maakt de meeste informatie van My T-Mobile snel toegankelijk vanaf het toestel. De app biedt enkele extra's zoals een kaartje met de winkels van T-Mobile (T-Shops) en hotspots (publieke draadloze wifinetwerken).

Aanmelden

Voor de app heb je je inloggegevens bij My T-Mobile nodig en een speciale toegangscode. Het aanvragen van die toegangscode is niet heel helder beschreven en daarom wat omslachtig. Het blijkt het handigste deze via internet aan te vragen op www.t-mobile.nl/toegangscode. Handig is dat je de toegangscode op afstand ook weer kunt blokkeren, bijvoorbeeld als je smartphone is gestolen.

Opzet

Het overzichtelijke hoofdmenu brengt je snel naar de verschillende onderdelen, zoals je belstatus, facturen en abonnementsgegevens.

Belstatus

Het scherm met belstatus laat zien hoeveel minuten en sms'jes je nog tegoed hebt, en wanneer je nieuw tegoed ontvangt. Opvallend is dat de app geen internetverbruik laat zien. T-Mobile meldt dat daaraan wordt gewerkt.

Actualiteit

De gegevens over je belstatus zijn tot ongeveer twee uur oud. Tot wanneer de informatie precies is bijgewerkt, kun je bovenin het scherm aflezen.

Extra's

De app van T-Mobile biedt relatief veel extra's. Vooral handig is de mogelijkheid informatie over je abonnement op te vragen (zoals start- en einddatum) en het bekijken van facturen. Je kunt ze ook downloaden als pdf-bestand.

Conclusie

De app voegt ten opzichte van de online omgeving niet heel veel toe, maar is wel nuttig om snel toegang tot je belstatus te krijgen vanaf je smartphone. Ook het overzicht met facturen is een meerwaarde. Het is jammer dat de informatie wat achterloopt en dat je (nog) niet je internetverbruik kunt inzien.



