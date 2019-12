Met Spotify en andere muziekdiensten luister je voor voor €10 per maand onbeperkt naar muziek. Met een Sonos Play:5 speaker, Google Chromecast audio of een Bluetooth-speaker speel je online muziek af in de huiskamer of onderweg.

Wat is online muziek luisteren?

Wanneer je muziek streamt via internet hoef je de nummers niet eerst te downloaden. Daardoor hoef je de muziek niet te bezitten. Voor ongeveer €10 per maand luister je onbeperkt naar muziek. Dit kan zowel thuis als onderweg en op verschillende apparaten.

Voorbeelden van streamingdiensten zijn Spotify, Deezer, Soundcloud en Apple Music. Er zijn ook gratis abonnementen bij diverse diensten. Wel hoor je dan reclames tussen de nummers door.

Spotify

Spotify is verreweg de populairste streaming muziekdienst. Dat komt onder meer door het gratis aanbod. Zonder te betalen krijg je toegang tot de volledige muziekcatalogus. Tussen de nummers door hoor en zie je wel advertenties en de afspeelkwaliteit is lager. Een beperking is dat je albums en afspeellijsten alleen in de shuffle mode kunt beluisteren. Voor €10 per maand ben je abonnee en heb je meer mogelijkheden. Je kunt luisteren in hoge kwaliteit (320 kpbs), zonder advertenties en kun je muziek offline opslaan.

Streaming muziek bij providers

Bij een aantal mobiele providers kun je een abonnement nemen op een streaming muziekdienst. De prijs die je betaalt is meestal hetzelfde als wanneer je het zelf los af zou nemen. Maar krijg je bijvoorbeeld de eerste aantal maanden gratis.

Vodafone

Bij Vodafone krijg je bij de meeste abonnementen 3 maanden gratis toegang tot Napster Unlimited. Daarna betaal je €10 per maand.

KPN

KPN biedt je voor €7,50 per maand toegang tot Spotify premium (inclusief extra databundel van 1500mb). Bij het duurste mobiele abonnement is Spotify Premium gratis.

T-Mobile

Bij T-Mobile betaal je €6 voor Deezer Premium+. Dit abonnement is overigens niet maandelijks op te zeggen. Dat kan wel bij andere providers.

Google Chromecast audio

Met de Google Chromecast audio stream je draadloos muziek naar je hifi-set of actieve speakers. De Chromecast is goedkoop (€40) en makkelijk aan te sluiten op je eigen muzieksysteem. Daarbij gebruik je gewoon de muziekapp die je gewend bent om muziek af te spelen. We probeerden de Google Chromecast in combinatie met Spotify en waren tevreden over de werking en de geluidskwaliteit.

Sonos Play:5

De Sonos Play:5 is een wifi-speaker waarmee je muziek streamt via je draadloze netwerk. Het systeem is makkelijk te installeren en geluid klinkt helder met een stevige bas. Het bedienen van muziekdiensten doe je met een app op je smartphone. De app werkt alleen met betaalde versies van muziekdiensten zoals Spotify en Deezer.

Bluetooth-speakers

Een Bluetooth-speaker is compact en daardoor makkelijk makkelijk mee te nemen. Zo kun je onderweg muziek afspelen van je smartphone. Hierbij moet je niet de allerbeste geluidskwaliteit verwachten. Bij bluetooth vindt er namelijk bestandscompressie plaats waardoor er details wegvallen. De prijzen van de bluetooth-speakers in onze test variëren van €45 tot €350. Uit onze test blijkt dat kleine speakers, die minder dan €100 kosten, matig presteren.

Illegaal downloaden en streamen

In Nederland is het niet toegestaan om auteursrechtelijk materiaal uit illegale bron te downloaden. Films en muziek kun je dus niet zomaar downloaden uit elke bron. Voor muziek streamen geldt overigens hetzelfde. Elke kopie van een illegale bron is verboden, ook al download je het bestand niet in geheel op je computer. Mocht je besluiten toch te downloaden of streamen uit illegale bron, dan hoef je niet direct een boete te verwachten. Stichting Brein heeft wel aangegeven dat individuele gebruikers op korte termijn schadeclaims kunnen verwachten. Wil je zonder problemen muziek kunnen luisteren of films kijken? Dan kun je het beste kiezen voor een legale dienst als Netflix of Spotify.

