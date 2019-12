Spotify op nieuwe Samsung en Android televisies

Eerste indruk|Muziekdienst Spotify verschijnt op steeds meer apparaten. Natuurlijk kun je muziek luisteren op je pc, tablet of smartphone, maar Spotify is ook te luisteren via je smart-tv. Sinds oktober van dit jaar beschikken alle nieuwe Samsung-televisies over een Spotify-app, en ook op alle Android-tv’s kun je de Spotify-app downloaden.

Conclusie

Met de Spotify-app op je nieuwe Samsung- of Android-smart-tv kun je gemakkelijk muziek via je televisie afspelen. Nummers kiezen, overslaan en pauzeren kan zowel via de tv als via de smartphone en dat werkt simpel en prettig. Ook zonder betaald abonnement kun je Spotify samen met je nieuwe Samsung- of Android-smart-tv gebruiken. Heb je geen speakerset die je kan verbinden met Spotify (bijvoorbeeld via een Chromecast Audio), dan is dit een handige manier om de muziek van Spotify door de kamer te laten klinken.

Spotify op je smart-tv

Op steeds meer apparaten kun je Spotify gebruiken. Met een smart-tv van Samsung gemaakt tussen 2012 en 2014 kon je al Spotify op de tv gebruiken, maar alleen als je een betaald abonnement hebt. Ook de Spotify-apps op televisies van LG en Philips (zonder besturingssysteem Android TV) hebben deze beperking.

De nieuwe Samsung televisies van 2015 of later beschikken over het besturingssysteem Tizen, maar op dat systeem was tot nu toe geen Spotify-app beschikbaar. Nu beschikken ook alle Samsung tv's van 2015 of later over een Spotify-app die ook te gebruiken is met een gratis abonnement. Dezelfde app is ook beschikbaar voor smart-tv's met Android TV. De meeste nieuwe televisies van Sony en Philips beschikken over dit besturingssysteem.

Je heb dezelfde mogelijkheden met een gratis abonnement als met een premium abonnement, je krijgt alleen wel soms reclames te horen. Wij keken wat verder de mogelijkheden van deze nieuwe app zijn.

De nieuwe app

In de appstore van je smart-tv is de applicatie te downloaden. Wanneer je de app start kun je gelijk inloggen op Spotify via je smartphone en deze verbinden met je tv. Dat is handig, want je hoeft dan geen gebruikersnaam en wachtwoord in te typen op je televisie. De navigatie in de app is overzichtelijk en werkt erg prettig. In de app kun je navigeren naar 2 hoofdpagina’s: ’bladeren’ en ‘mijn muziek’. Onder ‘bladeren’ zie je direct een aantal aanbevelingen voor afspeellijsten die passen bij dat moment van de dag. Verder vind je er lijsten met tophits en genres. Onder ‘mijn muziek’ vind je de afspeellijsten, artiesten en albums die je volgt op Spotify. Wanneer je op je computer of smartphone afspeellijsten maakt of artiesten volgt, vind je deze hier terug. Zo krijg je gemakkelijk een overzicht met muziek die je graag luistert. Je kunt natuurlijk ook zoeken naar artiesten en albums op de tv, maar dat gaat niet zo gemakkelijk met de afstandsbediening.

Spotify Connect

Het kiezen van nummers en zoeken naar muziek gaat een stuk makkelijker via ‘Spotify Connect’. Heb je een smartphone met de Spotify-app en is je televisie verbonden met hetzelfde wifinetwerk? Dan verschijnt de naam van je tv bij ‘beschikbare apparaten’ in de app. Met een verbinding tussen je tv en smartphone kun je alles in Spotify besturen op je smartphone en luisteren via je tv. Bij de Android TV van Philips die wij testte was het ook mogelijk het geluid harder en zachter te zetten via de smartphone. Dit was bij de Samsung tv niet mogelijk.

Beeld blijft aan

Wanneer je naar muziek luistert via je televisie kijk je natuurlijk niet naar het scherm, maar het scherm van je tv blijft wel gewoon aanstaan. Het kan prettiger zijn om het te dimmen of helemaal uit te doen. Dat gebeurt niet vanzelf.

De meeste televisies hebben wel de mogelijkheid het scherm uit te zetten. De muziek blijft dan gewoon doorspelen. Dat doe je zo:

Samsung: Menu (knop op afstandsbediening)> Beeld > Beeld uit

Philips: Tv-menu (knop op afstandsbediening)> instellingen > Eco-instellingen > Scherm uitzetten

Wanneer je je smartphone gebruikt om Spotify te bedienen kun je ook gewoon andere muziek aanzetten zonder de tv aan te raken. Het scherm blijft dan gewoon uitstaan.

