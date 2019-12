Eerste indruk|Op onze Baby & Kind Facebookpagina vroegen we onze volgers wat ze van een testje gps-trackers voor kinderen zouden vinden? Binnen korte tijd hadden we zo'n 300 reacties: 'Interessant!' We zetten de verschillende mogelijkheden voor je op een rij. En we probeerden ze uit met ons proefpersoontje van 4 jaar.

Safety Angel

Prijs: €50

Type: verdrinkings- en wegloopalarm

Voor de allerkleinsten is er het armbandje van Safety Angel, de meest eenvoudige optie voor het in de gaten houden van je kind. Het armbandje stuurt een signaal naar het basisstation als je kind buiten een straal van maximaal 50 meter komt of als het armbandje in aanraking komt met water. Bij het armbandje wordt een sleuteltje geleverd waarmee je de sluiting stevig vast kunt draaien. Dat zorgt ervoor dat je kind het armbandje niet zelf af kan doen.

Op de verpakking overdrijft de fabrikant nogal met kreten als 'secure your family's future'. Maar effectief is het apparaatje wel: zodra je kind de ingestelde afstand overschrijdt, gaat het alarm af. Dat gebeurde ook direct toen ons proefpersoontje haar arm in een emmer water stopte.

En het is niet zomaar een alarm, menig voorbijganger zal er van schrikken. Ons proefpersoontje in ieder geval wel. Maar als het over kleine kinderen en water gaat, dan kan het alarm natuurlijk te zacht zijn.

Een groot nadeel is wel dat je niet kunt zien waar je kind is op het moment dat je een alarm krijgt. En 50 meter naar links is heel iets anders dan 50 meter naar rechts. Dat maakt het apparaat vooral geschikt voor de allerkleinsten die net kruipen of lopen en die nog niet zo snel ver weg zijn.

Pluspunten Minpunten Je kind kan het armbandje niet eenvoudig zelf afdoen

Het alarm is niet te missen Je kunt niet zien waar je kind op dat moment is

Het ontwerp doet wat verouderd aan

Opladen is onhandig

De Safety Angel is verkrijgbaar via One2track.nl

Trackimo

Prijs: €100, inclusief een jaar gratis gebruik, daarna €5 per maand

Type: GPS tracker met SOS functie

Trackimo is een klein zwart apparaatje, dat je met een koord om je nek kunt hangen of in de tas van je kind kunt stoppen. Er zit een SOS-alarmknop op die je kind kan gebruiken in geval van nood. Je kunt kiezen wat er gebeurt als de SOS-knop wordt gebruikt: of je krijgt een email of een sms. Met de Trackimo-app kun je op je smartphone zien waar je kind is. De app is goed te gebruiken en heeft net als het apparaatje niet al teveel functies. Je kunt een 'veilige zone' instellen: als je kind daarbuiten komt, krijg je een bericht.

Een simpel systeem dus en doeltreffend. Jij kunt je kind overal volgen en met een druk op de SOS-knop stuurt hij jou een noodbericht. Handig als je kind verdwaalt bij een boswandeling, tijdens het winkelen of als het te ver weg gaat op het strand.

Dat gemak waarmee je een noodbericht stuurt, kan overigens ook een nadeel zijn. Je wil natuurlijk niet elke 5 minuten een melding krijgen dat je kind in nood is. Onze tester vond het idee van een berichtje sturen erg leuk, dus we kregen regelmatig een noodmelding. Dat maakt het apparaatje vooral geschikt voor kinderen waar je duidelijke afspraken mee kunt maken.

Pluspunten Minpunten Klein apparaatje, dus makkelijk te dragen of op te bergen

Een jaar gratis te gebruiken

GPS tracking werkt goed Het apparaatje kan makkelijk af. En in een rugzak die in een hoek wordt gegooid is het minder effectief.

De app en de handleiding zijn alleen in het Engels beschikbaar

Trackimo is verkrijgbaar via Bol.com.

KiGO Watch

Prijs: €189, exclusief abonnement

Type: slim horloge met GPS tracking functie

Het Kigo horloge is duur en dat zit hem vooral in de afwerking. Dat begint al bij de verpakking die er fancy uitziet. Maar ook het horloge zelf is gemaakt van goed materiaal: sterk glas en een comfortabel polsbandje. Het horloge is klein en licht en daardoor relatief duur.

Met de bijbehorende Loox-app kun je je kind volgen. De app is overzichtelijk en eenvoudig in gebruik, al kost het wel wat tijd om uit te vogelen waar alle functies zich bevinden. Je kunt hier ook een 'veilige zone' instellen, zodat je wordt gewaarschuwd als je kind te ver weg gaat.

Het communiceren tussen ouder en kind gaat via berichtjes en icoontjes. Zo kun je bijvoorbeeld het 'kom je eten'-icoontje naar het horloge sturen, dat ziet je kind op het scherm verschijnen. Krijg je dan een 'huisje' terug, dan weet je dat ie eraan komt.

Zo zijn er ook nog de schooltas, de voetbal, een boek en een maantje. Het is wel handig om van tevoren af te spreken wat die plaatjes betekenen. Bij ons proefpersoontje was dat niet altijd meteen duidelijk. Maar de plaatjes vielen wel erg in de smaak, we kregen regelmatig hartjes en taarten toegestuurd.

Het menu doet een beetje aan het oude Nokia denken. Een pijltje naar rechts betekent: volgende optie. Maar het werkt. En ook kinderen die nog te jong zijn om te lezen, kunnen de plaatjes makkelijk begrijpen.

Je kind kan het horloge niet zomaar afdoen, in ieder geval niet zonder dat jij het weet. Als het horloge wordt afgedaan, krijg je een berichtje.

Pluspunten Minpunten Mooie vormgeving

Goede materialen

Klein scherm dat goed om een kinderpolsje past

GPS tracking werkt goed Beperkte functies: geen spraakverbinding mogelijk

Knoppen reageren niet altijd even goed

Hoge prijs

Je hebt een abonnement nodig van €6 per maand, nadat je het horloge 2 weken gratis hebt gebruikt

Je kunt het horloge bestellen via de website van Kigo.

Watchwatch Connect Mini

Prijs: €85, inclusief simkaart met €10 tegoed

Type: telefoonhorloge met GPS tracking functie



Dit horloge is het meest uitgebreide van onze selectie. Naast het volgen via de app kun je met dit horloge ook bellen. Er is een 'gewone' knop voor het bellen van en vooraf ingesteld nummer en een SOS-knop die hetzelfde doet, maar de oproep is voor jou herkenbaar als noodsignaal.

De kinderen kunnen zelfs berichtjes opnemen en naar jou sturen. Verder is er een wekkerfunctie, een stappenteller en je kunt stiltetijden instellen voor op school. En jij kunt vanuit de app het horloge bellen. Dat kun je zichtbaar voor je kind doen, maar je kunt ook in 'spy-functie' bellen: je kunt dan het horloge afluisteren zonder dat je kind het merkt.

Het horloge zou geschikt zijn voor kinderen vanaf 4 jaar. We vroegen ons af of ons proefpersoontje van 4 al zou kunnen bellen en berichtjes sturen. Bellen doe je door de knop aan de zijkant in te drukken om hem uit de standby stand te halen en deze net zolang ingedrukt te houden tot je iets op het scherm ziet gebeuren. Berichtjes sturen werkt hetzelfde, waarbij je de knop pas loslaat als je klaar bent met inspreken. Best ingewikkeld dus voor een kleuter. Maar na een aantal keer uitleggen en voordoen, bleek het geen probleem.

In de bijbehorende app is het even zoeken naar alle functies. Zo zitten de wekker, stappenteller en berichten een beetje verstopt. De rest is duidelijk en overzichtelijk.

Pluspunten Minpunt Uitgebreide functies, die niet allemaal even noodzakelijk zijn, maar wel leuk

Hele schappelijke prijs

GPS tracking werkt goed

Geen abonnement nodig, KPN prepaid kaart voorgeïnstalleerd. Zowel bellen als internetten (berichtjes sturen) met het horloge is vrij duur: €0,36 per minuut en €0,15 per MB.

Dit horloge is ook verkrijgbaar via One2track.nl

Q50

Prijs: normaal €90, wij bestelden hem via Vouchervandaag.nl voor €30.

Type: telefoonhorloge met gps-tracking functie

Bij onze oproep op Facebook kregen we de suggestie om dit horloge te bekijken. Wij waren ook wel benieuwd wat je krijgt als je een horloge van €90 voor €30 koopt.

Het installeren van dit horloge is een ingewikkelde klus. Er wordt namelijk geen simkaart meegeleverd, die moet je zelf aanschaffen en zelf in het horloge plaatsen. Daarvoor mag de simkaart geen pincode hebben, dus stop je hem eerst in je telefoon om de code eraf te halen. Dan: achterkant openschoeven, batterij eruit (pas op dat de draadjes niet loslaten!) en simkaart plaatsen. Dichtschroeven en klaar voor gebruik.

Dat dachten we tenminste. Daarna moet het horloge namelijk nog worden geregistreerd in de app. En dat is ons niet gelukt. Nu was het al meteen duidelijk dat de app niet voor Nederlandse gebruikers is ontwikkeld, gezien de slechte vertalingen. Maar dat hoeft de werking van het horloge niet in de weg staan. Maar we blijven een foutmelding krijgen: de app wil het horloge niet registreren.

De fabrikant is daar wel op berekend, want in de gebruiksaanwijzing staan wat tips hoe je het horloge toch aan de praat krijgt. We sturen sms'jes met landcodes, netwerkcodes en APN's. We krijgen een sms van het horloge, waarin naast een aantal codes ook een 'ok'.

Maar nog steeds werkt het horloge niet. We blijven het proberen en laten onze bevindingen weten.

Tot die tijd lijkt het geen goed idee om dit horloge te bestellen.

Hoe zit het met de privacy en veiligheid?

Onze collega’s in Noorwegen onderzochten een aantal andere gps-horloges op privacy en veiligheid. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij deze modellen niet alleen de ouders kunnen achterhalen waar je kind is. En met de privacy-bescherming van de gegevens van je kind is het ook niet best gesteld.

Lees meer over het onderzoek naar de GPS-horloges voor kinderen die onveilig bleken te zijn.

Lees ook: