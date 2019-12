Onveilige gps-horloges voor kinderen

Onze collega’s in Noorwegen onderzochten de privacy en veiligheid van gps-horloges voor kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen ouders kunnen zien waar een kind is. En met de privacy-bescherming van je kind is het ook niet goed gesteld.

Grote veiligheidslekken

De Noorse consumentenorganisatie Forbrukerradet onderzocht de veiligheid en privacy-voorwaarden van gps-horloges voor kinderen. Twee van die 4 onderzochte producten zijn ook in Nederland te koop. De Gator (2) en de modellen (waarvan veel verschillende) die met de app SeTracker werken.

Er zijn grote veiligheidslekken ontdekt:

Kwaadwillenden kunnen vanaf elke plek in de wereld zien waar je kind is. Je hoeft dus niet in de buurt van de gps-tracker te zijn of telefoonnummers te kennen.

Hackers kunnen de locatie-gegevens manipuleren, dus aanpassen.

De kinderen kunnen worden afgeluisterd.

Qua privacy is er ook veel mis:

Zo worden locatie-gegevens na een bepaalde periode niet automatisch gewist.

Het is niet duidelijk waar persoonlijke gegevens zoals de naam van je kind, telefoonnummers en eventuele foto’s heen gaan en worden opgeslagen.

Dit is in strijd met de privacywetgeving. Het gps-horloge Gator heeft zelfs helemaal geen privacy-voorwaarden.

De Consumentenbond raadt het gebruik van deze gps-horloges voor kinderen af. We hebben contact gezocht met de winkels die ze verkopen. Toezichthouders hebben we over alle tekortkomingen geïnformeerd.

Bekijk de video over het onderzoek:

Resultaten voor de Gator (2)

Een vreemde kan, zonder dat hij in de buurt is, zijn telefoon verbinden met het horloge. Het kind en de ouders merken hier niets van. Zo weet een onbevoegde dus precies wat je kind uitspookt. Bij de Gator worden locatiegegevens ook nog eens onversleuteld over het internet gestuurd.

Bovendien werkte de SOS-button niet altijd.

Uit het onderzoek bleek ook dat je niet altijd kunt vertrouwen op de notificatie als je kind buiten een aangegeven zone komt.

De Gator heeft verder helemaal geen privacy-voorwaarden.

Dat betekent dat dit gps-horloge voor kinderen op alle privacy-onderdelen slecht scoort. Je hebt totaal geen idee wat er met de gegevens van je kind gebeurt. Laat staan dat je weet of er veilig mee wordt omgesprongen.

(Te koop via kindergpshorloge.nl en via Bol.com met als leverancier kindergpshorloge.nl)

Resultaten voor de SeTracker (app) modellen

Let wel: Forbrukerradet heeft het gps-horloge Viksfjord met de app SeTracker getest. Die app werkt met veel verschillende soorten modellen telefoonhorloges (klik op afbeelding voor vergroting). De bevindingen van het Noorse onderzoek gelden volgens hen voor alle modellen die met SeTracker werken.

De Viksfjord heeft flinke veiligheidproblemen:

Een kwaadwillende kan door middel van de zogenaamde IMEI-code of het telefoonnummer volledige toegang krijgen tot (gegevens van) het horloge. Zo kunnen locatiegegevens worden aangepast ofwel gemanipuleerd.

Locatiegegevens en cookies worden onversleuteld op het horloge opgeslagen.

Ook kan met dit horloge worden afgeluisterd.

Voor de Viksfjord met de SeTracker app gelden ook privacy-overtredingen:

Zo kun je je account niet (helemaal) verwijderen.

Heb je geen idee waar persoonlijke data heengaat en opgeslagen wordt.

En het is onduidelijk of je gegevens voor martekingdoeleinden (kunnen) worden gebruikt.

Buiten Noorwegen heet het Viksfjord-model anders, in Nederland kom je er verschillende soorten namen voor tegen. Deze gps-horloges voor kinderen werken niet altijd met de app SeTracker. Alleen de SeTracker-modellen zijn onderzocht.

(SeTracker-modellen zijn onder andere te koop via aliexpress.nl en via Bol.com van verschillende leveranciers)

Waar je op kunt letten

We adviseren de Gator en gps-horloges voor kinderen die met SeTracker werken, niet te kopen. Heb je de Gator al, of een model dat met Setracker werkt, dan kun je beter per direct stoppen met gebruiken van deze gps-trackers. Het onderzoekslab van Noorwegen geeft aan dat je als consument niets zelf kunt ondernemen om de veiligheid & privacy van je kind te vergroten.

Zo kun je niet bijvoorbeeld ergens een vinkje aan- of uitzetten of een sterker wachtwoord verzinnen. De fabrikanten/app-bouwers moeten aan de slag! Dat is hen natuurlijk ook gevraagd te doen. Zij hebben zich tot op een zekere hoogte aan gecommitteerd, maar helemaal opgelost is het nog niet. En zeker niet voor alle gebruikers wereldwijd.

Tot die tijd blijft ons advies:

Deze modellen niet blijven gebruiken als je er al eentje hebt. Verwijder, voor zover mogelijk, je account.

Ga terug naar de winkel en vraag je geld terug.

Niet kopen als je er eentje op het oog had.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartwatches goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste smartwatches

Verschillende benamingen

Er zijn heel wat gps-horloges voor kinderen te koop. Ook worden er verschillende benamingen voor gebruikt: gps-trackers, telefoonhorloges voor kinderen, smartwatches of smarthorloges voor kids, en (gps) locators.

De modellen telefoonhorloges die werken met de app SeTracker (die in het onderzoek van de Noorse Consumentenbond slecht scoort op privacy-voorwaarden en veiligheid!) zijn er legio en hebben verschillende namen. Helaas is het van tevoren ook vaak onduidelijk met welke app je beoogde gps-horloge samenwerkt. Dit staat namelijk niet altijd op de site of bij de specificaties.

Andere gps-horloges voor kinderen

De Noorse Consumentenbond heeft ook de Xplora en de Tinitell smartwatches voor kids onderzocht. Deze zijn niet direct in Nederland te koop. Voor andere gps-horloges voor kinderen dan genoemd op deze pagina kunnen we momenteel helaas geen conclusies trekken. We kunnen dus niet zeggen of andere merken van telefoonhorloges voor kinderen wel of niet veilig zijn te gebruiken.

Wat heeft de Consumentenbond gedaan?

De Consumentenbond heeft contact gezocht met de winkels die de onderzochte gps-horloges verkopen. We hebben ze op de hoogte gesteld en gevraagd deze producten uit de handel te nemen. De verkoper van de Gator heeft dit toegezegd. Bol.com heeft aangegeven onveilige gps-horloges voor kinderen uit het assortiment te halen.

Ook hebben we de Toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over alle tekortkomingen geïnformeerd.

