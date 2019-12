Eerste indruk|Pebble heeft lange tijd vastgehouden aan een vierkante smartwatch. De Pebble Time Round is, zoals de naam al doet vermoeden, een smartwatch met een ronde klok. Deze ronde variant van de Pebble Time is dun en licht en lijkt eerder op een gewoon horloge dan een smartwatch. Hoe smart is de Pebble Time Round?

Pebble Time Round: review

Conclusie

De Pebble Time Round is door zijn eenvoud en stylisch uiterlijk een aantrekkelijke smartwatch. Je kunt berichten goed aflezen, ook in direct zonlicht en in het 'donker'. Het scherm staat altijd aan. De bediening met knopjes is niet altijd even duidelijk en de scherpte van de kleuren en letters op het scherm zou beter kunnen. De Pebble Time Round heeft niet veel uitgebreide mogelijkheden. De prijs vinden we daarom wel aan de hoge kant, zeker vergeleken met eerdere Pebbles.

App installeren

Voordat je van je nieuwe ronde Pebble gebruik kunt maken, installeer je de app 'Pebble Time' op je telefoon. Daarna wijst het zich vanzelf, na een paar klikken zijn telefoon en smartwatch verbonden. De taal is (nog) niet in het Nederlands in te stellen.

Dun en licht horloge

De Pebble Time Round is eindelijk eens een smartwatch die je niet doet denken aan een kleine smartphone om je pols. En dat is niet alleen omdat deze Pebble rond is. Maar ook omdat de horlogekast dun is (7,5mm) en het horloge in zijn geheel erg licht is (lichtste model 28 gram). Dat maakt de Pebble Round een stylistisch horloge dat ook slimme dingen kan.

Kleuren e-ink scherm

In tegenstelling tot de 'originele' Pebble heeft de Pebble Time Round een kleuren e-ink scherm. De kleuren zijn niet scherp en wat korrelig, maar het maakt het horloge wel moderner dan alleen zwart-wit. Het voordeel van e-ink is dat je je horloge nog kunt aflezen in direct zonlicht. Zo ook met deze ronde Pebble. Fijn is ook dat het scherm niet helemaal uit gaat (wat de Apple Watch wel doet), zodat je in ieder geval altijd de tijd kunt aflezen. En als het donker is, verlicht het scherm even.

Je heb de keuze om de Pebble een andere horlogeplaat (watchface) te geven. Zo konden we zelfs kiezen voor een dansende Trump of Clinton. Maar er zijn ook een flink aantal minder opzichtige horlogeplaten bij de apps te kiezen.

Simpele, maar niet altijd duidelijke bediening

De Pebble Time Round heeft geen touchscreen. Bediening gaat via de knopjes aan de zijkant. Links zit 1 knopje voor aan- en uitzetten en om terug te gaan. Rechts zitten 3 knopjes, die op zich vanzelf wijzen (omhoog, enter en naar beneden), maar tijdens het gebruik bleek het niet altijd duidelijk waar je in het menu of in de app bent. Ook moet je soms een tweede keer drukken om de actie te voltooien.

De muziek van je smartphone kun je met je Pebble bedienen. Je kunt alleen geen muziek op de ronde smartwatch zetten.

Agenda en notificaties van berichten

De agenda-afspraken van je smartphone (wij gebruikten een iPhone 5S) staan na het verbinden van horloge en telefoon ook op je Pebble. Handig om even snel op je pols de volgende afspraak te zien. Je ziet niet alle afspraken staan, maar die van de afgelopen en komende dagen (totaal 1 week).

Ook notificaties van berichten (Whatsapp, Signal, sms, Twitter e.d.) kun je per dienst aan- of uitzetten. Staan ze al aan op je telefoon, dan staan ze ook aan op je smartwatch. Dat gaat automatisch. De berichten die je ontvangt zijn niet de gehele berichten, behalve als het een berichtje van een paar woorden is. Het zijn notificaties. Je wordt er dus alleen attent op gemaakt en je kunt je smartphone erbij pakken om het hele bericht te lezen. Je kunt berichten niet beantwoorden, zoals bij de Apple Watch bijvoorbeeld wel kan. Afbeeldingen krijg je niet te zien op je horloge. Sommige emoticons wel. De Pebble Time Round is dus eenvoudig 'slim'.

Gezondheid

Je kunt de Pebble Time Round ook je 'gezondheid' bij laten houden. Zo zit er een stappenteller op. We vragen ons af of het aantal stappen wel altijd klopt. Ook kun je je slaap registeren, maar dat betekent wel dat je je horloge 's nachts om moet houden en dat zal niet iedereen fijn vinden. De Pebble Time Round is niet speciaal geschikt om mee hard te lopen, er zijn geen speciale hardloop-apps en er zit geen hartslagmeter en/of gps in de smartwatch. Je telefoon moet daarnaast altijd mee.

Na 2 dagen leeg

De Pebble Time Round is na 2 dagen zo'n beetje leeg. Dat is langer dan de meeste smartwatches, die moet je elke dag wel opladen, maar een stuk korter dan de 'originele' Pebble. De batterij van de originele gaat wel 1 week mee. Handig bij de ronde versie van de Pebble is de melding dat de batterij nog een hele of halve dag meekan. Opladen gaat, zoals bij alle andere smartwatches, via een apart meegeleverd kabeltje. Het opladen zelf gaat heel snel, binnen een kwartier kun je weer je Pebble showen.

Prijs en specificaties

De Pebble Time Round is er in 5 verschillende modellen en kleuren. Je hebt de Pebble in huis voor €229. De bandjes zijn er in een 14 mm en een 20 mm versie.

De ronde smartwatch van Pebble werkt samen met iPhones die op iOS 8 en hoger draaien (iPhone 4S en nieuwer). En voor Android-toestellen geldt dat ze minimaal het Jelly Bean (4.3) besturingssysteem moeten hebben.

Het horloge kan tegen een spatje water, dus is niet helemaal waterdicht.

