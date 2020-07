Sparen met valutarisico

Voor spaarders die geld ‘over’ hebben én beschikken over sterke zenuwen, zijn rentepercentages tot 9,75 nog altijd mogelijk. Het gaat dan om spaarrekeningen (en -deposito’s) in Turkse lira, Amerikaanse dollars, Britse ponden of Chinese renminbi’s.

Met een spaarrekening in vreemde valuta loop je wel het risico dat je rente en zelfs je oorspronkelijke inleg daalt als de valutakoersen dalen. Maar andersom kan je inleg ook meer waard worden. We onderzoeken en vergeleken de verschillende mogelijkheden van sparen in vreemde valuta.

3 aanbieders

In Nederland bieden 3 banken sparen in vreemde valuta aan: de Turkse Garantibank en Yapi Kredi die vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en de Chinese ICBC Bank, die onder het garantiestelsel van Luxemburg valt.

4 munteenheden

De vreemde valuta waarin je kunt sparen, zijn de Amerikaanse dollar (USD, aangeboden door alle 3 de genoemde banken), de Turkse lira (Garantibank en Yapi Kredi), het Britse pond (Yapi Kredi) en de Chinese renminbi (ICBC). De looptijden van de deposito's variëren van 1 maand tot 10 jaar, maar bij alle banken en valuta kun je ook kiezen voor een vrij opneembare spaarrekening. Bij de deposito’s is er een minimale inleg (€500 tot €4000) en de banken rekenen voor iedere wisseltransactie kosten, die je rendement drukken.

De hoogte van de rente en het risico zijn aan elkaar gerelateerd. Dus bij een hoge rente loop je meer risico dat de valuta in waarde daalt dan bij een lage rente. Sparen in ponden levert qua rente het minste op (maximaal 1,5% op een deposito voor 1 jaar), sparen in lira het meest: tot 9% op een vrij opneembare rekening bij Yapi Kredi en tot 9,75% op een deposito van 6 maanden bij de Garantibank.

Volstrekt oninteressant

Op basis van de rente kunnen we alvast enkele conclusies trekken: wie wil sparen in dollars is het beste af bij Yapi Kredi, die voor alle looptijden tot en met 2 jaar de hoogste rente biedt. Garantibank is goede tweede, ICBC is volstrekt oninteressant. Wie in Turkse lira wil sparen, kiest voor de vrij opneembare rekening van Yapi Kredi die 9% biedt. Een deposito van 3 of 6 maanden bij Garantibank levert nog meer op, 9,5% respectievelijk 9,75%, maar daar staat tegenover dat je niet tussentijds bij je geld kunt, bijvoorbeeld als de koers van de lira verandert.

Rekenvoorbeelden

Want de spaarrente is één ding, minstens zo belangrijk is wat de onderliggende munteenheid gaat doen. Een voorbeeld: wie op 1 mei 2014 €10.000 op een 2-jaars USD Deposito bij Garantibank had gezet (rente toen 2,1%), had op 1 mei 2016 €12.513. Na aftrek van de transactiekosten betekent dit een rendement van ruim 25%, doordat in de afgelopen 2 jaar de koers van de dollar ten opzichte van de euro flink is gestegen.

Wie die €10.000 echter op 1 november 2015 op een USD Deposito van 6 maanden had gezet, had daar op 1 mei 2016 nog maar €9618 van over gehad. Minder dus dan de inleg! Dit komt doordat de dollarkoers in het laatste halfjaar is gedaald ten opzichte van de euro en de rente van 1,5% daar niet tegenop weegt. De keuze is dan om het verlies te nemen of het deposito te verlengen, in de hoop dat de dollar zich herpakt.

Hevige koersschommelingen

De dollar en het pond bewegen normaal gesproken niet al te heftig ten opzichte van de euro. Voor de Chinese renminbi geldt dit tot op zekere hoogte ook. De renminbi (letterlijk ‘geld van het volk’) is namelijk, met een bepaalde bandbreedte, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en een paar andere valuta. Desondanks fluctueerde de koers ten opzichte van de euro de afgelopen 12 maanden met zo’n 12%, onder meer door een devaluatie door de Chinese financiële autoriteiten in augustus 2015. Maar de Turkse lira fluctueerde in dezelfde periode meer dan 20% in waarde.





Inspelen op Brexit

Het maakt dus nogal uit op welk moment je een spaarrekening of -deposito in een vreemde valuta opent. Natuurlijk biedt dit ook kansen. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië uit de EU (Brexit). Sinds bekend werd dat de Britten in juni over zo’n Brexit gaan stemmen, is de koers van het pond ten opzichte van de euro flink gekelderd. Wie voorziet dat de Brexit er zal komen en zal leiden tot een verdere val van het pond, blijft nu ver uit de buurt van een Britse Ponden Deposito. Maar wie verwacht dat het zo’n vaart niet zal lopen, is dit wellicht een goed instapmoment.

Kennis valutamarkt

Bedenk echter dat sparen in een vreemde valuta altijd risico’s met zich meebrengt en dat je inleg – in tegenstelling tot een gewone spaarrekening of -deposito in euro’s – op geen enkele manier is gegarandeerd. Doe dit dus, net als beleggen, alleen met geld dat je kunt missen. En enige kennis van de valutamarkt is geen overbodige luxe.

Update 4 december 2017: Sinds enige tijd kun je ook sparen in Noorse kronen. Zet je via bemiddelaar Raisin minimaal €10.000 voor een jaar vast op een deposito bij de BN Bank (gevestigd in Trondheim), dan krijg je een rente van 1,5%. Spaartegoeden tot 2 ton vallen dan onder het Noorse depositogarantiestelsel. Verloopt de koers van de kroon het komende jaar gunstig ten opzichte van de euro, dan kan je rendement flink stijgen. Maar het valutarisico kan zich ook tegen je keren als de koers van de kroon daalt.

