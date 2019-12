Apps om de tv mee te bedienen: review

Bij elke tv zit natuurlijk een afstandsbediening, waarmee je prima kunt zappen. Toch lanceerden grote tv-fabrikanten apps voor smartphone en tablet waarmee je hun tv's kunt bedienen. Noodzakelijk voor het zappen is zo'n app zeker niet, maar ze zijn wel erg handig om tekst in te voeren in bijvoorbeeld de webbrowser of het zoekveld van de YouTube functie op de tv.

De apps werken met de tv, maar ook met Blu-rayspelers en homecinema-sets. Ze werken niet met de decoder of PVR van de tv-provider.

Gratis apps van alle fabrikanten

Philips, Samsung, Sony, Toshiba, LG en Panasonic hebben zo'n gratis afstandsbediening-app: Sharp heeft er (nog) geen. De apps zijn allemaal geschikt voor Android en iOS, behalve de Samsung Smart View app. Geen van de apps is geschikt voor Windows Phone.

App naam Voor Android Voor iOS LG TV Remote 2.1 en hoger 3.2 en hoger Panasonic VIERA 2.2 en hoger 4.2 en hoger Philips MyRemote 2.1 en hoger 4.3 en hoger Samsung Remote 2.1 en hoger 4.2 en hoger Samsung Remote Tab 2.2 en hoger 4.2 en hoger Samsung Smart View 2.2 en hoger Niet beschikbaar Sony Media Remote 2.1 en hoger 4.0 en hoger Sony Media Remote for Tablet 3.0 en hoger Niet beschikbaar Toshiba TV Remote 1.6 en hoger 3.1.3 of hoger

Verbinden met je thuisnetwerk

Om je smartphone of tablet als afstandsbediening te gebruiken, heb je een televisie nodig die je kunt verbinden met het computernetwerk thuis. Dit kan met steeds meer televisies, ook goedkopere toestellen. Als je de smartphone of tablet via wi-fi dan ook verbindt met het thuisnetwerk kun je de tv direct met de app bedienen. Bij de app van LG moet je eerst een code invoeren die op de tv getoond wordt. Toshiba laat je eerst een gebruikersnaam en wachtwoord geven.

Dagelijks gebruik

Met alle apps kun je van zender wisselen en het volume aanpassen. Ook kun je het menu en verschillende functies, zoals de internetbrowser, openen. De tv aanzetten kan met geen van de apps. Uitzetten wel. Toch is het fijner om voor het zappen de gewone afstandsbediening te gebruiken, omdat je dan voelt dat je de knoppen indrukt. Dit doe je zonder te kijken en dat lukt met een app niet.

Touchpad

Zappen kan ook door met je vinger over het scherm te vegen. Dit is de touchpad-functie in de apps. Je kunt zo ook het volume aanpassen. De LG app heeft een handige extra: met de touchpad kun je de cursor over het scherm bewegen. Vooral handig in het menu en bij gebruik van de apps en internetbrowser.

Tekstinvoer

Het groot voordeel van apps is dat het invoeren van tekst, bijvoorbeeld in de internetbrowser, een stuk eenvoudiger is dan met een normale afstandsbediening. Je kunt namelijk gewoon gebruik maken van het (virtuele) toetsenbord van je smartphone of tablet. Dat gaat vele malen sneller en gemakkelijker dan met de nummertoetsen van een afstandsbediening.

Tweede scherm

Met de Samsung Smart View app kun je ook beeld bekijken van elk apparaat dat via HDMI is aangesloten op de tv, bijvoorbeeld een Blu-rayspeler. Als je gebruik maakt van de ingebouwde digitale tuner van de tv kun je ook het tv-beeld via de app bekijken. Maar je kunt alleen dezelfde zender kijken die je op de tv kijkt. Dit kan wel met apps van de tv-providers KPN en Ziggo.

Bedien jij de tv ook met een app op smartphone of tablet? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Laat een bericht achter onder deze review.