Spotify app verdwijnt van veel 'oude' smart tv's

Nieuws|Samsung, Sony en Philips hebben de Spotify app verwijderd van diverse smart-tv's die zijn gekocht vóór 2015. Gebruikers kunnen daardoor de tv niet meer gebruiken om muziek af te spelen via Spotify.

Spotify app alleen op Tizen en Android TV

Enige tijd geleden verscheen een nieuwe Spotify app voor moderne Samsung- en Android-televisies. De oude versie was ook nog in gebruik, op de oudere smart-tv modellen. Deze oude app is nu van de smart-tv's verdwenen.

De vernieuwde app is te gebruiken op het Tizen en Android TV besturingsysteem. Die besturingsystemen worden vooral gebruikt door duurdere en nieuwe televisies van Samsung, Sony en Philips. Daardoor is Spotify niet meer te gebruiken op oudere en goedkopere modellen.

Smart-tv's die geen Spotify app meer kunnen gebruiken

Alle televisies van Samsung uitgebracht in 2014 of eerder.

Alle televisies van Sony en Philips uitgebracht in 2014 of eerder.

Nieuwere smart tv's die niet beschikken over Android TV.

Een hoop gloednieuwe televisies hebben nog wel toegang tot de Spotify app.

Hoe zit het bij LG tv's?

Momenteel is de app op geen enkele televisie van LG te gebruiken. Spotify geeft aan te werken aan verbeteringen. Het is echter de vraag of de app opnieuw op LG-tv's zal verschijnen. LG geeft aan dat zij alleen als platform opereren en dat de ondersteuning en beschikbaarheid van apps van derden buiten hun controle valt.

Reactie Spotify

Bij navraag over de verdwenen app verwijst Spotify ons naar een support pagina. Spotify geeft aan dat ze het afspelen van Spotify op je tv beter en eenvoudiger willen maken.

'Dit betekent dat we apparaatspecifieke apps soms vervangen door de mogelijkheid om content op deze apparaten af te spelen vanaf dezelfde app waarmee je Spotify op je telefoon, tablet of laptop gebruikt.'.

Dat geldt helaas alleen voor de nieuwste toestellen. Spotify was niet bereid om verdere toelichting te geven.

Consumenten de dupe van verdwijnende tv-apps

Het komt steeds vaker voor dat apps verdwijnen van smart-tv's. Recent verdween de NPO app van tv's van vóór 2014 en de YouTube-app is niet meer te gebruiken op tv's van vóór 2013. Wij vinden dat de tv-fabrikanten meer verantwoording moeten nemen voor de apps op hun tv’s en zullen de fabrikanten daar ook op aanspreken.

Is er op jouw smart-tv ook een app verdwenen? Laat het weten op onze community! Jullie waarnemingen helpen ons om een beter beeld van dit probleem te krijgen.

