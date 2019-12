Aanhangwagen goedkoper dan verhuisbus

Een aanhangwagen huren is een alternatief voor een verhuisbus huren, omdat een aanhanger goedkoper is. Je huurt een aanhangwagen bijvoorbeeld bij het dichtstbijzijnde tankstation.

Regels gewicht aanhangwagen

Heb je alleen een 'gewoon' B-rijbewijs, dan gelden de volgende regels:

De aanhangwagen mag inclusief lading niet zwaarder zijn dan 750 kg.

Als de aanhangwagen is zwaarder dan 750 kg, mag de totale combinatie van auto, aanhanger en lading niet boven de 3500 kg uitkomen.

Het totale gewicht van de aanhanger en lading mag niet zwaarder zijn dan het trekvermogen van de auto. Het trekvermogen staat op het kentekenbewijs.

Overige voorwaarden

De lading moet tijdens het rijden zijn afgedekt. Informeer of je een afdekzeil erbij kunt huren.

De aanhanger moet een wit kenteken hebben. Deze bestel je bijvoorbeeld via kentekenplaat-express.nl of witteplaat.nl. Een geschreven kartonnetje is verboden. Hier kun je een boete voor krijgen.

De voordeligste aanhangers

Voor de Consumentengids (september 2017) hebben we prijzen van verhuisbussen en aanhangers vergeleken. Prijzen van aanhangwagens vergelijken is lastiger dan de prijzen van verhuisbussen vergelijken. Dat komt doordat de ene aanbieder uitgaat van trekgewicht en de andere van de inhoud die je vervoert. Soms is alleen vermeld of de kar een éénasser (een aanhangwagen met 1 as en 2 wielen) of een dubbel- of tandemasser (met 2 assen en 4 wielen) is.

Prijspeiling aanhanger klein, zonder huif (overkapping)

Aanbieder Prijs per dag Bo-rent €22 Stern* €27 Autohopper €29 Rentpartner €29 Pakbak €32 Boels €35 Boedelbak €39

Toelichting:

- Prijzen zijn van juni 2017, verhuurdag is 30 augustus 2017.

- Kale prijzen, zoals vermeld door de verhuurder. Meestal maximaal 100 vrije kilometers.

* Stern verhuurt alleen aanhangers vanaf de locaties Assen, Amsterdam-West, Hoofddorp, Rotterdam-Zuid en Utrecht.

Tips

Reserveer op tijd. Niet elke verhuurder heeft elk soort wagen beschikbaar.

Neem bij het ophalen het rijbewijs en een creditcard of bankpas van de hoofdbestuurder mee. Sommige verhuurders eisen ook een paspoort of ander identiteitsbewijs en een recent poststuk met adres.

Controleer de verlichting en bandenspanning van de aanhangwagen. De bandenspanning moet 3 bar zijn.

Bel bij pech of schade meteen de verhuurder.

Verhuiscoach Nieuw huis? Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos. Meld je aan voor de online Verhuiscoach en ontvang per mail alle informatie voor je nieuwe huis.



Inschrijven

Lees ook: