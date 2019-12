Update 1 november 2017: Geen Erkende Verhuizer

Brancheorganisatie Erkende Verhuizers heeft naar aanleiding van deze review contact opgenomen met de Consumentenbond. De Meubeltaxi is geen Erkende Verhuizer en niet aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Verhuizen. Het punt dat de door Erkende Verhuizers gebruikte Algemene Voorwaarden voor Verhuizers van toepassing zijn bij Meubeltaxi is uit onze lijst met voordelen verwijderd.

Het overwegen waard

Deze verhuisservice is het overwegen waard omdat hij je werk uit handen neemt en tóch goedkoper is dan een gewoon verhuisbedrijf. Dat komt omdat je een groot deel van het werk zelf doet. Aandachtspunten zoals borg en het inleveren van de verhuisbus zijn bovendien niet van toepassing. Een nadeel is dat de Meubeltaxi (nog) niet landelijk beschikbaar is.

Voordelen

Je betaalt geen borg.

Er is geen eigen risico, omdat je niet zelf rijdt.

Je hoeft de bus niet te halen of terug te brengen.

De chauffeur (Meubeltaxi noemt het zelf een sjouwfeur) helpt mee bij het laden en lossen. Dat scheelt weer een paar handen.

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afgesproken tijd per e-mail.

Nadelen

De Meubeltaxi is alleen beschikbaar in de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland en de steden Amsterdam, Alkmaar, Almere, Arnhem en Nijmegen.

Afrekenen via een pinbetaling is niet mogelijk. Het afrekenen gaat met een contante betaling. Voor de mogelijkheid om vooraf per bankoverboeking te betalen, dien je contact op te nemen met de klantenservice. Achteraf ontvang je per e-mail een betaalbewijs.

Hoe werkt het?

Je huurt een verhuisbus met één of meerdere chauffeurs. De Meubeltaxi komt bij het afgesproken adres voorrijden en je laadt hem in; de ‘sjouwfeur’ helpt je bij het inladen van de goederen. Bij aankomst op het nieuwe adres laad je samen de bus ook weer uit.

Naast gewone meubels verhuist de Meubeltaxi ook motoren, scooters, de piano, kunst en witgoed. Je kunt kiezen voor een verhuislift voor de prijs van €150 per uur.

Kosten

De tarieven lopen uiteen van €99 tot €1699 en zijn afhankelijk van het aantal uur en het aantal sjouwfeurs. Een rit van 3 uur voor een bus van 15 m3 met één sjouwfeur kost €239. Dit is inclusief verhuisdekens, spanbanden, steekwagen, hondjes en 50 vrije kilometers.

Op de website demeubeltaxi.nl staat een prijscalculator waarmee je de exacte prijs berekent. Je kunt daarnaast offertes aanvragen bij 'gewone' verhuisbedrijven om de prijzen te vergelijken.

Verzekering

In geval van schade waarbij De Meubeltaxi aansprakelijk is, geldt een dekking van maximaal €100.000 met een eigen risico van €50. Indien je een uitgebreider dekking wenst, dan dien je hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

