Quicktest verhuisdozen

Conclusie

Met 4 verhuisexperts probeerden we 9 vergelijkbare verhuisdozen uit. Met uiteenlopende prijzen én kwaliteit, zo blijkt. De duurste dozen zijn veruit het stevigst. Ons advies: koop een paar stevige dozen voor het zware werk. Voor lichte spullen volstaat een minder dure doos.

1e plaats: Gamma en Karwei

Gamma: 'Verhuisdoos extra sterk'

Karwei: 'Professioneel verhuisdoos'

Prijs: €2,99

Deze dozen zijn geschikt voor het zware werk. Beide dozen doorstaan onze verhuislading van 20 kg met gemak. De doos van Gamma heeft een maximaal draagvermogen van 50 kg en ook dat gewicht kunnen beide dozen aan. De dozen zijn van stevig dubbelgolfs karton en hebben een driedubbele bodem met een vouwlijn in het midden die de constructie extra stevig maakt.

Het in elkaar vouwen is wel even puzzelen. De doos heeft stevige en prettige handvatten.

2e plaats: Praxis en Ikea

Prijs Praxis verhuisdoos: €2,29

Prijs Ikea verhuisdoos: €2,99 voor 2 dozen

Deze dozen zijn vrij stevig, maar met onze verhuislading van 20 kg begint de bodem door te zakken. Het in elkaar zetten en uit elkaar halen is ingewikkeld, dat lukt niet zonder gebruiksaanwijzing. Je moet het karton op een paar plekken los van elkaar scheuren voordat je de doos in elkaar kunt zetten en dat is even prutsen.

De doos van Ikea is de stevigste van dit stel. Heb je een gemiddeld of klein postuur, dan kun je de doos niet makkelijk dragen omdat hij vrij breed is. Bovendien zitten de handvatten vrij laag waardoor de rand van de doos in je polsen snijdt bij het tillen.

De doos is ook hoog. Dat is handig voor het verhuizen van veel lichte spullen. Bij zware spullen zul je deze capaciteit waarschijnlijk niet gebruiken als je de doos tilbaar wilt houden. Dan verhuis je een hoop lucht, die wel plaats inneemt in de verhuiswagen.

3e plaats: Hema

Prijs: €1,75

De doos zet je eenvoudig op: je vouwt hem uit, drukt de bodem omlaag en hij staat. Hij is wel een stuk minder stevig omdat hij geen dubbele bodem heeft. De doos van Hema is net iets steviger dan de dozen op de 4e plaats. Als je hem vult met 20 kg zakt de bodem flink door, maar hij houdt het wel.

4e plaats: Gamma, Karwei en Action

Gamma: ‘Verhuisdoos standaard’

Karwei:‘Verhuisdoos’ Karwei

Action: 'Opbergdoos/verhuisdoos’

Prijs Gamma en Karwei: €9,99 voor 5 dozen

Prijs Action: €0,98

Deze dozen zet je makkelijk in één beweging op, net als de verhuisdoos van de Hema. Met een lading van 20 kg gaat het echter mis: de inhoud zakt door de bodem.

5e plaats: Leen Bakker

Prijs: €7,49 voor 4 dozen

Deze doos heeft een vergelijkbare constructie als de dozen op de 3e en 4e plaats. Hij is duidelijk de minst stevige. De test met 20 kg doorstaat hij niet: de lading zakt direct door de bodem.

Niet alleen de bodem scheurt; dat gebeurt ook met de handvatten en ook de deksel scheurt al bij het openen en sluiten. Geen aanrader dus. De doos is een vrij vol bedrukt en heeft daardoor weinig schrijfruimte.

Hoe selecteer je een geschikte doos?

Dubbelgolfs karton biedt meer stevigheid dan enkelgolfs.

Een dubbele of driedubbele bodem en een vouwlijn in het midden biedt meer stevigheid.

Bekijk of de deksel op de zijkant steunt en niet doorzakt.

Zijn de handvatten stevig? Handvatten met een dubbele laag karton zijn steviger dan die met een enkele.

Beweegt de zijkant erg mee als je eraan trekt?

Probeer of je de doos gemakkelijk kunt in- en uitvouwen.

De sterkere dozen nemen meer opbergruimte in. Is dit voor jou van belang?

Koop een aantal stevige (en duurdere) dozen voor zware spullen. Voor lichtere spullen zijn bijvoorbeeld de dozen van Hema of Praxis een goede keuze.

Denk ook eens aan goede dozen met statiegeld. Dit zijn vaak stevige verhuisdozen waarbij je geld terug krijgt als je de doos in voldoende goede staat terugbrengt.

Verhuisdozen kopen Bestel je verhuisdozen bij de Consumentenbond. Onze verhuisdoos is iets kleiner en steviger. Dus ideaal om te stapelen. Je betaalt €2,50 per doos. Verhuisdozen bestellen

Inpaktips

Maak de dozen niet te zwaar; 20 kg is al een behoorlijk gewicht om te tillen.

Verdeel het gewicht gelijkmatig over de doos.

Gebruik eventueel tape om de doos te versterken.

Vul tot net onder de handvatten zodat je de handvatten nog makkelijk kunt pakken.

Lees ook: