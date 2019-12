Zelf verhuizen is best gezellig en je bespaart je de kosten van een verhuisbedrijf. Is de verhuisdatum geprikt en heb je genoeg vrienden en familieleden bereid gevonden om te helpen sjouwen? De volgende stap is het huren van een geschikte verhuisbus. Waar moet je allemaal op letten?

Prijzen verhuisbussen

De prijzen voor het huren van een verhuisbus lopen uiteen van €25 tot €150 per dag. Vraag dus bij meerdere verhuurbedrijven een prijs op. Een grote bus huren is natuurlijk duurder dan een kleine(re) bus huren. Verder hangt de prijs af van:

het aantal vrij te rijden kilometers;

de hoogte van het eigen risico;

het soort verzekeringsdekking (alleen WA of allrisk);

de huurperiode: aantal dagen en wel of niet in het weekend;

bijkomende zaken als dekens, spanbanden, steekwagen, navigatiesysteem, enzovoort;

je leeftijd: jongeren (tot 25 jaar) betalen soms een toeslag.

Uit ons onderzoek komt Sixt over het algemeen naar voren als goedkope aanbieder. Bemiddelaar Busjehuren.nl blijkt aan de dure kant, maar heeft goede voorwaarden. De bus is standaard allrisk verzekerd en het aantal vrije kilometers is onbeperkt.

Je kunt er ook voor kiezen om een aanhangwagen te huren. Dat is meestal goedkoper dan een verhuisbus huren.

De voordeligste verhuisbussen

Verhuisbussen 5 tot 6 m3

Aanbieder Prijs per dag Sixt €37 Verhuisbushuren.nl €48 Hertz €58 (3) Autohopper €59 (1) Europcar €79 (2)

Verhuisbussen 8 tot 11 m3

Aanbieder Prijs per dag Sixt €47 Bo-rent €61 Verhuisbushuren.nl €68 Hertz €71 (3) Europcar €79 (2)

Verhuisbussen 18 tot 21 m3, met laadklep

Aanbieder Prijs per dag Sixt €69 Bo-rent €109 Autohopper €109 (1) Verhuisbushuren.nl €118 Autorent €119 (2)

(1) inclusief allriskverzekering

(2) inclusief inzittendenverzekering

(3) inclusief schade- en diefstalverzekering

Toelichting op tabel:

- Prijzen zijn van juni 2017, verhuurdag is 30 augustus 2017.

- Kale prijzen, zoals vermeld door de verhuurder. Meestal maximaal 100 km vrij.

- Bij Autorent verschillen de prijzen per locatie.

- Bij Verhuisbushuren.nl zijn de prijzen op basis van 25 km vrij. Wanneer je kiest voor 300 km is deze aanbieder steeds de duurste in onze vergelijking.

Borg

Bij de meeste verhuurders betaal je bij het huren een flinke borg. Hoeveel borg je moet betalen hangt af van de grootte van je auto en de hoogte van het eigen risico. Dat bedrag krijg je terug zodra je de auto onbeschadigd hebt ingeleverd. In plaats van een borg, kun je de verhuurder vragen of hij een reservering maakt op je creditcard.

Aantal vrije kilometers

De meeste mensen verhuizen binnen de eigen woonplaats. Vaak kun je rond de 100 km rijden zonder bijbetaling (vrij te rijden kilometers). Let hier op als je verder weg gaat wonen of heel veel heen en weer rijdt. Bij Europcar rijd je 200 kilometer vrij, bij Autorent tot 150 kilometer. Verhuisbushuren.nl gaat tot 300 kilometer zonder bijbetaling. Bij busjehuren.nl en Stern is het aantal vrij te rijden kilometers onbeperkt.

Tijdsduur

Een verhuisbus huur je per kalenderdag of per 24 uur. Dat hangt af van de verhuurder. Kun je de bus voor sluitingstijd terugbrengen? Dan heeft huren per kalenderdag onze voorkeur. Verder kun je de bus nog altijd op zondag weer inleveren.

Per kalenderdag: dit betekent terugbrengen voor sluitingstijd of voor middernacht.

Per 24 uur: dit betekent van bijvoorbeeld 10:00 uur tot 10:00 uur de volgende ochtend.

Schade en eigen risico

Een verhuisbus is vaak groter dan je eigen auto. Daardoor is een schade snel gemaakt. Wat er dan gebeurt is afhankelijk van het soort schade, de afgesloten verzekeringsdekking en de hoogte van het eigen risico.

Soort schade : iedere verhuisbus is verplicht WA-verzekerd. Hieronder valt alle letsel- en materiële schade die je toebrengt aan anderen. Schade aan de bus zelf of aan je eigen huisraad, valt niet onder de WA-dekking.

: iedere verhuisbus is verplicht WA-verzekerd. Hieronder valt alle letsel- en materiële schade die je toebrengt aan anderen. Schade aan de bus zelf of aan je eigen huisraad, valt niet onder de WA-dekking. Verzekeringsdekking : de standaard is alleen een WA-dekking. Hiermee draai je dus op voor de schade die je toebrengt aan de bus zelf. Een allriskverzekering dekt ook de schade aan de bus, maar bij veel verhuurbedrijven kun je deze verzekering niet afsluiten.

: de standaard is alleen een WA-dekking. Hiermee draai je dus op voor de schade die je toebrengt aan de bus zelf. Een allriskverzekering dekt ook de schade aan de bus, maar bij veel verhuurbedrijven kun je deze verzekering niet afsluiten. Eigen risico : vaak geldt er een fors eigen risico. Dat bedrag betaal je (tot aan de hoogte van het werkelijke schadebedrag) altijd, ongeacht het soort schade. Ook een lekke band of ruitbreuk vallen onder jouw risico.

: vaak geldt er een fors eigen risico. Dat bedrag betaal je (tot aan de hoogte van het werkelijke schadebedrag) altijd, ongeacht het soort schade. Ook een lekke band of ruitbreuk vallen onder jouw risico. Bij zogeheten 'bovenhoofdse schade' is het eigen risico meestal nóg hoger. Dit is schade die je veroorzaakt met het deel van de verhuisbus dat zich op een bepaalde hoogte (vaak 2 meter) boven de grond bevindt. Let dus extra goed op bij bijvoorbeeld het binnenrijden van een parkeergarage.

Meestal kun je het eigen risico niet afkopen, maar verlagen kan vaak wel. We raden aan om dat te doen, ondanks de extra kosten. Als de schade niet jouw schuld is, betaal je uiteraard geen eigen risico. Het eigen risico bij bovenhoofdse schade kun je vaak niet verlagen of afkopen.

Aan je eigen verzekeringen heb je helaas niets in geval van schade. De autoverzekering is gekoppeld aan je eigen auto. De aansprakelijkheidsverzekering geeft ook geen dekking, omdat schade met (gehuurde) motorrijtuigen is uitgesloten.

Verhuisbus inleveren

Meestal kun je de verhuisbus ook na sluitingstijd van het verhuurbedrijf inleveren. Dat kan makkelijk zijn, maar toch raden wij dit af. Juridisch gezien blijf je namelijk verantwoordelijk voor de bestelauto tot aan de openingstijd de volgende dag. Dat kan in geval van schade vervelende discussies opleveren.

Staat de bus aan de openbare weg geparkeerd? Let dan op het betaald parkeren is. Een parkeerboete komt voor jouw rekening. Verder accepteer je dat de bus de volgende dag op schade wordt gecontroleerd, zonder dat je daar zelf bij bent.

Verhuiscoach Nieuw huis? Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos. Meld je aan voor de online Verhuiscoach en ontvang per mail alle informatie voor je nieuwe huis.



Inschrijven

Andere aandachtspunten

Een verhuisbus huren kan meestal pas als je 21 jaar of ouder bent en al minstens een jaar je rijbewijs hebt.

Alleen de huurder mag de verhuisbus besturen. Heb je een andere bestuurder op het oog, bespreek dat dan vooraf met het verhuurbedrijf.

Verhuurbedrijven bieden soms optioneel een 'verhuispakket' aan met handige zaken als verhuisdekens, spanbanden en een transportkarretje (hondje).

Huur je een grotere bestelbus met opbouw: bedenk dan of je er een met deuren wilt of een laadklep. Een laadklep is meestal handiger.

Huur je in de winter? Informeer dan of de bus winterbanden heeft.

Controleer of de verhuurder is aangesloten bij BOVAG Verhuurbedrijven en de Geschillencommissie Voertuigverhuur.

