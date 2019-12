Ben je op zoek naar een wasdroger van Bosch? Uit ons onderzoek naar merktevredenheid blijkt dat consumenten tevreden zijn over hun Bosch-droger. Bosch maakt warmtepompdrogers, traditionele condensdrogers en luchtafvoerdrogers. Van simpel en goedkoop en tot duur en heel geavananceerd. We leggen het aanbod uit.

Merktevredenheid Bosch-wasdroger

Bezitters van een Bosch wasdroger zijn tevreden. Bijna 20% van de 5200 consumenten die onze enquête naar merktevredenheid invulden had een wasdroger van Bosch. Het is daarmee het populairste merk. Consumenten geven een 8,3 als rapportcijfer voor hun Bosch wasdroger. Die score is relatief hoog. Alleen Miele (9,0) en Siemens (8,4) doen het beter.

Een groot deel (38%) van de bezitters van een Bosch-wasdroger is zeer tevreden over de prestaties. 42% is zeer tevreden over het gebruiksgemak. De bezitters van een droger van Bosch zijn het minst te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding: Slechts 18% vindt die zeer gunstig. Dat is bijna de laagste score voor dit onderdeel van het onderzoek.

Vervangen

Een Bosch-droger wordt gemiddeld na 11 jaar vervangen. Dit ligt rond het gemiddelde. 35% van de bezitters geeft aan dat hun volgende wasdroger zeker weer van het merk Bosch zal zijn. Dat percentage is hoger dan bij andere merken.

Aanbod Bosch-wasdrogers

Het huidige aanbod van Bosch is onderverdeeld in 4 lijnen: serie 4, serie 6, serie 8 en HomeProfessional. Van eenvoudig tot meest geavanceerd:

Warmtepompdrogers

Serie 4 - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met WTH83, WTR83 of WTR85

Prijs €450 - €750

Energielabel A+ of A++

Capaciteit 7 of 8 kg

Dichte of glazen deur (bij de duurdere modellen)

Serie 6 - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met WTW85, WTW844, WTW83, WTU of WTR88.

Prijs €650 - €850

Energielabel A++ of A+++

Capaciteit 7 of 8 kg

Dichte of glazen deur (bij de duurdere modellen)

Een groter bedieningsdisplay en een zelfreinigende condensor

Serie 8 - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met WTW87, WTW845 of WTW846

Prijs €650 - €1000

Energielabel A++ of A+++

Capaciteit 8 of 9 kg

Vrijwel alle modellen hebben een glazen deur

Naast de extra's van de serie 6 hebben deze drogers ook nog een extra snel droogprogramma

HomeProfessional - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met WTY of WTX.

Prijs €750 - €1275

Energielabel A++ of A+++

Capaciteit 8 of 9 kg

Naast de extra's van de serie 8 kun je deze drogers ook bedienen met de Home Connect app.

De duurdere modellen hebben ook een speciaal pluizenfilter dat je nog maar om de 20 wasbeurten hoeft schoon te maken

Condensdrogers

Serie 4 - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met WTE of WTN.

Prijs €350 - €450

Energielabel B

Capaciteit 7 en 8 kg

Dichte (niet glazen) deur

Serie 6 - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met WTG.

Prijs €450 - €500

Energielabel B

Capaciteit 8 en 9 kg

Glazen deur

Groter scherm

Luchtafvoerdrogers

Serie 4 - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnen met WTA.

Prijs €350 - €450

Energielabel C

Capaciteit 7 kg

Modelnaam Bosch-wasdroger

Aan de modelnaam van Bosch-wasdrogers is niet zoveel informatie af te leiden. Als voorbeeld nemen we de Bosch WTW84562NL:

De eerste 3 letters zeggen iets over de serie, in dit geval serie 6 of 8.

NL geeft aan dat het een Nederlands model is, met een Nederlands bedieningspaneel. Staat er FG op het eind, dan geeft het bedieningspaneel de informatie in Frans en Nederlands.

Siemens- of Bosch-wasdroger

Wasdrogers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt dan en soms een aantal programma’s. De modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

Deze modellen kun je herkennen aan de naam. De Bosch WTW84562NL is bijvoorbeeld gelijk aan de Siemens WT44W562NL. Een aantal letters en cijfers zijn gelijk.

