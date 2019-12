Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In de Pirouwet NL86A gasdroger past 7 kilo wasgoed. Er is een gasaansluiting voor nodig en een afvoer naar buiten voor de vochtige lucht. De deuropening is klein, 25 cm. Hij heeft startuitstel en geeft een signaal aan het einde van een programma, maar hij geeft de resterende programmatijd niet aan.