Bosch wasmachine

Welke soorten Bosch-wasmachines zijn er?

Bosch staat bekend als een degelijk en betrouwbaar merk. Bosch heeft veel wasmachines in het topsegment, maar ook basismodellen. Met modelnamen als Bosch WAW32642NL en Bosch WAT284B2NL zie je niet direct de verschillen.

Toch kun je aan de letters zien bij welke serie de machine hoort. De getallen zeggen iets over het toerental. Het getal 28 staat voor een toerental van 1400, 32 voor 1600 toeren.

Waarin verschilt Bosch van andere merken?

Bosch of Siemens

Wasmachines van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt en soms de programma’s. De modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

Welke modellen gelijk aan elkaar zijn, kun je zien aan de naam. Zo is de Bosch WAT28490NL gelijk aan de Siemens WM14T490NL. Een aantal letters en cijfers zijn gelijk. De eerste 2 cijfers van Siemens vermenigvuldigt met 2, is het getal in de modelnaam de Bosch.

Beladingsherkenning

Alle Bosch-wasmachines wegen elke lading en stellen de materiaalsoort vast. Daarop past de machine automatisch het programma aan. Per wasbeurt kun je ervoor kiezen om tijd (snelle was) of energie (de wasbeurt duurt langer, maar verbruikt minder energie) te besparen, met de zogenaamde VarioPerfect-functie.

Lang niet alle wasmachines van andere merken doen dit.

Tussentijds bijvullen

Bij alle Bosch-wasmachines is het mogelijk om tussentijds een wasprogramma te pauzeren en de lading bij te vullen. Handig wanneer je regelmatig net die ene sok in de trommel vergeet te doen.

Extra functies

Bosch-wasmachines hebben verschillende gepatenteerde extra functies:

i-DOS™: doseert volledig automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel.

EcoSilence Drive™: modellen met koolborstelloze motor, die stiller en duurzamer wassen mogelijk maakt. Bosch geeft 10 jaar garantie op deze motoren.

VarioPerfect™: weegt elke lading en past daarop het wasprogramma automatisch aan. Volgens Bosch verkort je hiermee de wastijd en was je zuiniger.

ActiveWater™: stemt het watergebruik af op de hoeveelheid wasgoed en bespaart zo water.

VarioTrommel: deze trommels hebben een druppelstructuur, waardoor je kleding volgens Bosch langer goed blijft en hij efficiënter wast.

AntiVibration™ Design: deze modellen hebben aangepaste zijwanden, waardoor ze stiller zijn volgens Bosch.

AntiVlekken programma: detecteert en verwijdert de meest voorkomende vlekken.

Een goed merk

We vroegen ruim 5200 consumenten hoe tevreden ze zijn over hun wasmachine. Meer weten over welk merk zij het beste vinden? Bekijk de resultaten van de enquête over merktevredenheid.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wasmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wasmachine

Highlights uit de test

Schoon wassen

Alle Bosch-wasmachines komen voldoende uit onze test, maar er zijn positieve uitschieters. Komt de kleding schoon uit de machine? Dit testonderdeel weegt het zwaarste mee in ons testoordeel, want dat is tenslotte waarvoor je een wasmachine koopt.

Er zijn Bosch-wasmachines die hier zeer goed op scoren. Ook testen wij basisprogramma’s, zoals het katoenwasprogramma en synthetisch wassen. Sommige modellen scoren hierop nauwelijks een voldoende.

Centrifugeren

De Bosch-wasmachines hebben een centrifuge toerental van 1400 of 1600, waarbij 1600 sterker centrifugeert. Wij hebben getest hoe goed de machines centrifugeren in de praktijk. Er zijn modellen die dit zeer goed doen.

Herrie

Hoewel Bosch zeer stille wasmachines heeft, zijn er modellen hier ronduit slecht op scoren.

Lees meer over het geluid van wasmachines en bekijk welke wasmachine hier goed op scoort.

Lees ook: