samsung wasmachine

Een Samsung-wasmachines koop je al vanaf €400. De duurste modellen kosten €2000 en kunnen automatisch wasmiddel doseren of zijn via een smartphone te bedienen.

Modellen

Er zijn Samsung-wasmachines met een capaciteit van 7, 8 en 9 kg. Maar ook grotere waar wel 12 kg was in kan. Over het algemeen geldt: hoe groter de wasmachine en hoe hoger de centrifugecapaciteit, hoe duurder de wasmachine.

De duurste modellen kun je op afstand bedienen met een smartphone en kunnen het wasprogramma en de hoeveelheid wasmiddel automatisch afstemmen op de was.

Modelnaam

Het lijkt een wirwar van cijfers en letters, maar er zijn een aantal dingen af te lezen aan de modelnaam. De WW80J5426DW heeft bijvoorbeeld een capaciteit heeft van 8 kg en een centrifugetoerental van 1400. De letters DA, DW en FW aan het einde van de modelnaam geven een verschil aan in design. Deze modellen zijn qua werking gelijk aan elkaar.

Een model waarvan de naam eindigt op MW heeft geen aquasensor en geen keramisch verwarmingselement.

DA: witte deur en bedieningsknop, grijze display

DW: witte deur en bedieningsknop, zwarte display

FW: zwarte deur en bedieningsknop, zwarte display

MW: geen aquasensor en keramisch verwarmingselement

Een goed merk

