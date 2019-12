Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten: waar let je op?

Verzekerd bedrag

Je kunt je verzekeren voor diverse bedragen, uiteenlopend van €1 tot €5 miljoen. Ongeveer de helft van de aanbieders biedt de keuze uit 2 verzekerde bedragen. Bij Aegon kun je kiezen tussen €1,25 en €2,5 miljoen, maar ben je in de Verenigde Staten hoe dan ook tot maximaal €1,25 miljoen verzekerd.

In reactie op de tendens dat vaker schadevergoedingen van boven de €1 miljoen worden toegekend, schroeven aanbieders de verzekerde bedragen op. Bedragen onder €1 miljoen worden inmiddels niet meer aangeboden, terwijl de ondergrens opschuift naar €1,25 miljoen.

Ons advies: kies voor een verzekerd bedrag van minimaal €1,25 miljoen, en een eigen risico van €0.

Wel of geen eigen risico?

Vrijwel alle verzekeraars hebben standaard een eigen risico van €0. Daarentegen draai je bij Hema en InShared bij elke schade zelf voor de eerste €100 op. Bij FBTO kun je het standaard eigen risico van €100 terugbrengen naar €0 door 10% meer premie te betalen. Ongeveer een derde van de aanbieders biedt de keuze uit meerdere vrijwillige eigen risicobedragen, oplopend tot €500 (Aegon, ASR en Ditzo). Opvallend is het hoge eigen risico (€450) dat nowGo standaard hanteert als je schade veroorzaakt aan een gehuurde vakantiewoning of inboedel.

Korting

Een eigen risico levert procentueel wel aardige kortingen op, maar omdat de premiebedragen laag zijn, hebben we het over kortingen van tussen de €6 en de €14 per jaar. Bovendien is het natuurlijk zuur dat áls je de aansprakelijkheidsverzekering een keer aanspreekt je alsnog zelf opdraait voor dat ruitje dat je kind per ongeluk heeft gebroken. Ons advies is dan ook: kies een verzekering zonder eigen risico.

Kinderen

Veel verzekeraars geven je de mogelijkheid om te kiezen voor een (verhoogd) eigen risico voor het geval je kinderen schade aan anderen berokkenen. Ook dit adviseren wij niet, met één uitzondering: een stel zónder kinderen met een gezinspolis van Klaverblad kan flink besparen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €155 voor schade door kinderen. Dat scheelt hen 20% van de premie, terwijl de kans op schade veroorzaakt door kinderen voor hen natuurlijk nihil is. Ook bij ASR kunnen stellen zonder kinderen kiezen voor een eigen risico voor kinderen van €250. Dit scheelt aanzienlijk in de premie, maar het algemene eigen risico gaat daardoor automatisch van €0 naar €100.

Huisdieren

ASR biedt als enige de mogelijkheid van een verhoogd extra risico (€250) voor schade door huisdieren. Bij alle andere verzekeraars is dat eigen risico altijd gelijk aan het algemene eigen risico.