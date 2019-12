Dekking aansprakelijkheidsverzekering

De dekking van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) kent veel grijze gebieden. Daarbij verschilt de dekking per verzekering en module. En wie zijn er precies meeverzekerd? Bekijk goed wat voor jou van toepassing is.

Wie zijn verzekerd?

Verzekerden in gezinsverband zijn:

De verzekeringsnemer

De echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner

In gezinsverband samenwonende personen

Minderjarige kinderen

Meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij de verzekerde inwonen of voor studie uitwonend zijn

Ouders, grootouders en schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij de verzekerde inwonen

Logés

Huispersoneel (voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde)

Schade aan anderen veroorzaakt door je huisdieren is eveneens gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering.

In hoeverre je voor bovenstaande groepen verzekerd bent, hangt af van de dekking die je kiest. Zo vallen onder de dekking voor alleenstaanden naast de verzekeringsnemer zelf alleen logés en huispersoneel.

Echtscheiding

Ouders zijn aansprakelijk voor alle acties van hun kinderen tot 14 jaar. Na een scheiding moeten beide ouders de aansprakelijkheid van hun kinderen apart verzekeren met een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Kinderen van 14 jaar en ouder kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld en moeten dan ook zelf worden verzekerd. Hiervoor is dekking op de polis van één van de gescheiden ouders (meestal degene op wiens adres de kinderen staan ingeschreven) voldoende.

Geboorte melden

Bij veel verzekeraars moet je het melden als een kind geboren is. Bij de volgende verzekeraars hoeft dit niet en zijn kinderen automatisch meeverzekerd op een gezinspolis: ABN Amro, ANWB, Aon Direct, ASR, Centraal Beheer, Ohra, Unigarant, Univé, Woongarant en ZLM.

Oppassen en logeren

Schade aan derden, veroorzaakt door jouw logés, valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die logés aan je eigen spullen toebrengen, geldt géén wettelijke aansprakelijkheid. De redenering hierbij is dat ouders - als ze bijvoorbeeld een schoolvriendje bij hen thuis laten spelen - het risico aanvaarden dat er tijdens het spelen iets sneuvelt.

Als jouw kind bij een ander thuis iets kapotmaakt, kun je dit op je aansprakelijkheidsverzekering claimen als er sprake is van een 'oppasclausule'. Voorwaarde is wel dat de schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd of opgepast en dat die zelf geen schuld had(den) aan de schade.

Allianz, ANWB, Nationale-Nederlanden, Unigarant, en Univé vergoeden de schade in dat geval tot €12.500.

AllSecur tot €15.000.

ABN Amro, Avéro Achmea, Centraal Beheer, ING, Interpolis, Ohra, United Insurance en ZLM tot €25.000.

ASR onbeperkt.

De volgende verzekeraars hebben geen oppasclausule: Aegon, Aon Direct, Ditzo, FBTO, de Goudse, Hema, InShared, Klaverblad, nowGo, Reaal, SNS en Verzekeruzelf.nl

Peildatum: juli 2019

Of er daadwerkelijk een vergoeding volgt, hangt af van de situatie. De verzekeraar zal eerst beoordelen of de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de oppasser kan worden toegerekend. Bijvoorbeeld: de oppas geeft aan piepjonge kinderen bij haar thuis een schaar en gaat zelf naar de keuken. Bij terugkomst is in haar tafelkleed geknipt. Een verzekeraar zal dan niet geneigd zijn uit te keren.

Vriendendienst

Wettelijk gezien ben je niet snel aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst. Een vriendendienst is namelijk een onbetaalde klus en je klust op het risico van de indienstnemer. Inmiddels hebben alle verzekeraars toch een vriendendienstclausule opgenomen in de voorwaarden.

Bij schade die is veroorzaakt tijdens het verrichten van een vriendendienst, bestaat vaak een verschil tussen recht en rechtvaardigheid. Ook als je juridisch niet aansprakelijk bent, kun je je moreel geroepen voelen om de door jou veroorzaakte schade te vergoeden. De verzekeraar bekijkt of je aansprakelijk zou zijn geweest als er geen sprake zou zijn geweest van een vriendendienst. De schade mag niet (mede) de schuld zijn van je vrienden.

Bijna alle verzekeraars stellen een maximum aan de uitkering. Dat varieert van €7500 (Hema) tot €25.000 (ABN Amro, ASR Sterdekking), Avéro Achmea, Centraal Beheer, ING, Interpolis, nowGo, Ohra, Reaal, SNS, United Insurance, Verzekeruzelf.nl en ZLM). Alleen Klaverblad kent géén maximum.

Peildatum: juli 2019

Sport en spel

Een toeschouwer bij een honkbalwedstrijd krijgt een bal in zijn gezicht en breekt zowel een jukbeen als zijn bril. Volgens de wet is hierbij geen aansprakelijkheid in het spel. Daarvoor moet immers iets onrechtmatigs zijn gebeurd en je kunt een honkbalspeler moeilijk aanrekenen dat hij een bal met grote snelheid wegslaat. Geluk bij een ongeluk: de aansprakelijkheidsverzekering van de honkballer bevat een sport- en spelclausule. Dit geldt voor ongeveer de helft van alle AVP's.

Dankzij de sport- en spelclausule wordt de schade (gedeeltelijk) vergoed als:

De sportende veroorzaker niet aansprakelijk is.

De benadeelde geen mede-sporter/-speler is.

De schade niet de schuld is van de benadeelde zelf.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan keren ANWB, ASR, Nationale-Nederlanden, Unigarant, en Univé uit tot maximaal €12.500. InShared doet dat tot €15.000, ABN Amro, Avéro Achmea, Centraal Beheer, ING, Interpolis, Ohra, United Insurance en ZLM zelfs tot €25.000.

Peildatum: juli 2019

Geleende spullen

Als de boormachine van de buurman kapotgaat terwijl jij hem gebruikt, wil je die natuurlijk graag vergoeden. Inmiddels hebben alle verzekeraars een zodanige opzichtclausule, dat de boormachine van de buurman gedekt is. Aan de vergoeding zit wel een maximum van €12.500 tot €25.000. Alleen bij nowGo (€5000) ligt de maximale vergoeding lager.

Stopt de boormachine ermee door een eigen gebrek, dan is dit doorgaans niet gedekt. Schade aan spullen die je onder je hoede hebt wordt ook niet vergoed als er sprake is van:

huur

huurkoop

lease

erfpacht

pandgebruik

vruchtgebruik

abonnementen (bijvoorbeeld de bibliotheek)

Spullen die je beroepsmatig of onrechtmatig (diefstal) onder je hoede hebt, vallen sowieso buiten de dekking. Dat geldt ook voor motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, motor- of zeilvaartuigen en luchtvaartuigen. Tot slot zijn geld, betaalpassen en creditcards uitgesloten.

Dit valt buiten de dekking

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Verzekeraars maken een uitzondering voor elektrische fietsen en in sommige gevallen van joyriding of -sailing.

Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je kind jouw iPad stukmaakt, geeft de AVP geen dekking. Letselschade door een gezinslid valt wél onder de dekking.

Andersom, als jij schade leidt door een 'gebrekkige opstal' die ook op naam staat van iemand die meeverzekerd is op jouw AVP, is er mogelijk wél dekking. Dit is geregeld in het zogenoemde Hangmatarrest.

Schade met opzet zoals vandalisme en schade die je veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs, of door seksueel misbruik. Als de schade is veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar, is de schade met opzet wel gedekt.

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voor schade die door anderen is veroorzaakt, als die schade werd toegebracht terwijl je met elkaar in groepsverband optrad. Was het gedrag van de groep zo ernstig dat elk weldenkend mens zich uit de groep had verwijderd, dan keert de AVP niet uit.

Een AVP dekt schade die je veroorzaakt tijdens het doen van (onbetaald) vrijwilligerswerk, maar níet de schade bij betaald werk. Wie zich voor dit risico wil verzekeren, moet een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. ZZP’ers kunnen daarbij kiezen tussen een AVB en een BAV.

